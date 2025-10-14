La tienda con productos de Granada y un mirador para tocar la torre

En la planta baja, junto a la Romanilla, habrá una tienda de productos de Sabor Granada. Allí se comercializarán estos manjares de las diferentes comarcas ... granadinas. Además se empleará el patio rehabilitado para realizar degustaciones de estos alimentos autóctonos.

Los turistas también podrán aprovechar el edificio para alcanzar la azotea y divisar desde allí la Catedral. Se convertirá en el mirador más cercano al templo, a pocos metros de su torre.

Lo que se marchará de Niñas Nobles es la oficina de turismo que hay allí y que no para de recibir visitantes. Este servicio se irá a Puerta Real, al local turístico que compartirá Diputación con el Ayuntamiento donde también se instalará el museo que nunca se abrió y que está en las galerías del palacete de Cárcel Baja.

En la nueva oficina de turismo de Puerta Real se abrirá este museo que tiene representaciones de las comarcas con un globo para el Geoparque, un espacio que simula la habitación de Lorca y una recreación de Sierra Nevada. Esta exposición, que realizó el gobierno anterior de la Diputación, nunca se estrenó.

Los que sí se están mudando ya son los trabajadores del Patronato Provincial de Turismo, que volverán a sus oficinas de Mariana Pineda. Estos sí están retirando ya sus cosas de Niñas Nobles, para que la obra coja ritmo.