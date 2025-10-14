Comienza la obra que trasladará la Diputación al Centro de Granada

La obra que devolverá la Diputación al Centro de Granada acaba de comenzar. Se trata de la reforma del Palacio de Niñas Nobles, situado en ... la calle Cárcel Baja, 3, junto a la Catedral. Los trabajos transformarán el edificio para hacerlo accesible y para que acoja el área de Presidencia y todo lo que ella conlleva, del gobierno provincial granadino. La reforma del palacete rondará los 500.000 euros. Su última remodelación es de 2015 –cuando gobernaba la Diputación el PP con el presidente Sebastián Pérez– y, desde entonces ha acogido la oficina provincial de turismo.

MÁS INFORMACIÓN La tienda con productos de Granada y un mirador para tocar la torre

Los trabajos ya han arrancado y terminarán en nueve meses. El tajo ha comenzado por la construcción del nuevo acensor, en concreto, con la excavación del hueco del nuevo elevador. Este estará situado en el patio, que también se recuperará, ya que hasta ahora estaba infrautilizado como un alto porcentaje del edificio.

El diputado de Obras Públicas, José Ramón Jiménez, explica que el ascensor comunicará todo el edificio, y llegará hasta la azotea con una caja de crital para minimizar el impacto. Al quitar el elevador del ala Este se conseguirá por fin que el inmueble pueda recorrerse entero de manera 'circular' entorno al patio.

El ala Este, actualmente en estado de abandono y sin uso, se recuperará para conseguir sacarle partido al edificio. Por él se distribuirán los servicios vinculados a Presidencia, como responsables de prensa, del gabinete del presidente y una sala para reuniones. También se mudará Intervención y habrá espacio para comparecencias ante los medios de comunicación. Todo en espacios diáfonos, con la recuperación del edificio al completo. «Además se conservará y expondrá todo el artesonado que actualmente está tapado, en parte, por techo de oficina», comenta el diputado responsable de las obras.

El proyecto incluye además la remodelación de los aseos, la sustitución de carpinterías para la mejora del aislamiento y eficiencia energética, el traslado de las unidades exteriores de climatización y el acceso a la cubierta del inmueble. Con el acceso a la azotea se coneguirá uno de los mejores miradores de la Catedral, ya que la terraza queda a pocos metros de la torre.

Restos en el patio

En el patio se expondrán los restos arqueológicos que se encontraron en la excavación. Según explica el arqueólogo de la Diputación Miguel Castellano, los restos de Niñas Nobles son de varios periodos: prehistóricos en la base, íberos, romanos, medievales y de todo lo que ocurre después de la Toma de la ciudad con la contrucción del colegio de Niñas Nobles. «Han aparecido muros que estaban junto a la mezquita mayor, pues esos muros parece que había un zoco y un pozo de agua de la época nazarí», señala el experto.

Hay cerámica de mucha calidad, una tinaja del siglo X y XI que puede ser parte del zoco, aparecen jarras, vajillas de lujo porque está situado en el centro de la ciudad, además de haber encontrado hornillos y anafres. «Limitando con el pozo, hemos encontrado dos enterramientos, uno de vida accidentada y tiene un rito de enterramiento muy curioso, como los cristianos y de cúbito supino y el cráneo lo habían desplazado a posteriori y le colocan una muela de caballo, algo único», dice Castellano. Los restos tienen relación con el sarcófago de plomo de Villamena y con el de la Gran Vía. «Confirmamos que había una de las necrópolis de la ciudad romana de Granada. Y debajo de los dos enterramientos material ibérica, anterior a la ciudad romana, aparecen materiales y confirman el periódico ibérico y también cerámica prehistórica», resalta el arqueólogo.