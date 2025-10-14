Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El diputado de Obras observa los trabajos de construcción del hueco del ascensor de Niñas Nobles. Ariel C. Rojas

Comienza la obra que trasladará la Diputación al Centro de Granada

Nueve meses tardarán los trabajos en transformar el Palacete en un espacio accesible con ascensor, que llegará hasta el mirador de la Catedral

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Martes, 14 de octubre 2025, 23:24

Comenta

La obra que devolverá la Diputación al Centro de Granada acaba de comenzar. Se trata de la reforma del Palacio de Niñas Nobles, situado en ... la calle Cárcel Baja, 3, junto a la Catedral. Los trabajos transformarán el edificio para hacerlo accesible y para que acoja el área de Presidencia y todo lo que ella conlleva, del gobierno provincial granadino. La reforma del palacete rondará los 500.000 euros. Su última remodelación es de 2015 –cuando gobernaba la Diputación el PP con el presidente Sebastián Pérez– y, desde entonces ha acogido la oficina provincial de turismo.

