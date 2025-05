Juan Barranco es médico de familia en el centro de salud de Guadix. Recuerda cuando aprobó el MIR, hace más de veinte años. «En mis ... tiempos tampoco nos pegábamos por entrar en este mundo», asegura, refiriéndose a trabajar en atención primaria. Él escogió esta especialidad «por ver cómo era». Su sueño, en realidad, era dedicarse a la cooperación. Hizo la residencia en el centro de salud San Antonio, dependiente del hospital Santa Ana de Motril, y se marchó a Liverpool, Inglaterra, para estudiar un máster en medicina tropical. Pero volvió a Andalucía.

Barranco redescubrió su vocación en el mundo rural: «Me enganché. La posibilidad de tener una relación de confianza con el paciente... Eso te permite hacer medicina de calidad»

Desde entonces, aunque su vida ha dado muchas vueltas, siempre ha estado ligada a la atención de cercanía. Primero quiso probar suerte en las urgencias hospitalarias, pero la realidad es que no tardó en desistir. «La demanda era muy intensa, veía mucha cronicidad y tenía que hacer muchas guardias y fines de semana. No me gustó la experiencia, no era lo que yo quería hacer», admite. Le entró entonces el gusanillo por el mundo rural y se fue a Santiago de la Espada, un pueblo de la sierra de Segura, en Jaén, donde pasó ocho años.

Barranco redescubrió allí su vocación. «Fue accidental. Me enganché. La posibilidad de tener una relación de confianza con el paciente... Eso te permite hacer medicina de calidad. Me replanteé la medicina de familia y he disfrutado mucho el camino hasta aquí. Es una especialidad que te da mucha capacidad de resolución de problemas y eso genera satisfacción», explica el doctor, que antes de llegar a Guadix pasó también por Almanjáyar.

«Un joven quiere conocer muchas técnicas; con los años te das cuenta de que las relaciones humanas son más importantes»

Ahora, con experiencia, este doctor sabe que para un joven la medicina se ve «diferente». Según él, «cuando se está empezando, uno quiere conocer muchas técnicas, suplir esa inseguridad, pero con los años te das cuenta de que las relaciones humanas son más importantes». Asimismo, lamenta el «poco protagonismo» que se le da en las facultades a esta especialidad, donde «se enfoca sobre todo al hospital y no a primaria».

Dos grandes golpes

A esto se suman «dos grandes golpes» como han sido la crisis de 2008, «que supuso una desinversión tremenda», y el covid, «que lo estamos pagando con estrés nosotros y con enfermedad los pacientes». Barranco entiende también que la telemedicina, la ayuda en consulta de inteligencia artificial, es «bastante disruptivo» y genera «incertidumbre», pero está convencido de que el médico de familia «va a ser insustituible».

A los jóvenes que hoy tienen que elegir especialidad, les manda un mensaje contundente: «Haced lo que os pida el cuerpo. Si tenéis dudas sobre medicina de familia, lanzáos. Acompañar a las personas os va a parecer lo más bonito del mundo».