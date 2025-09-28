El Tesoro de la Virgen de las Angustias, preludio al día grande

María Dolores Martínez Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:01 Comenta Compartir

El pasado 8 de mayo se inauguraba la exposición permanente 'El Tesoro de la Virgen de las Angustias', en el transcurso de un acto solemne que contó con las principales autoridades de nuestra ciudad. Con ella se cumplía el sueño de la Hermandad de mostrar a todos los granadinos su impresionante patrimonio histórico y artístico desde el siglo XVI. La muestra, comisionada por el archivero-bibliotecario y prefecto de ceremonias de Las Angustias, Manuel Amador, vio la luz gracias al apoyo del Arzobispado de Granada y el acuerdo firmado con la empresa Artisplendore. Desde entonces, la exposición no ha cesado de recibir de grupos y particulares para las visitas con audioguía o conducidas por Manuel Amador, Sara García y Claudia de la Chica. Este éxito ha llevado a la Hermandad a proyectar la creación en la segunda planta de una nueva sala, 'Isabel', en homenaje a la mujer en la historia de España y de la Hermandad. Curiosamente, se convertirá en la única sala con nombre dentro de los espacios expositivos, inspirada en las reinas Isabel La Católica, Isabel de Portugal, Isabel de Valois e Isabel II. En ella habrá varias piezas selectas rodeadas de pantallas led, que contarán la historia de la moda femenina en el XVI y como esta ha quedado encapsulada en el tiempo 400 años después con la Virgen de las Angustias.

El acceso al Tesoro de la Virgen se hace a través de su tienda oficial, justo al lado de la puerta principal de la Basílica. En este espacio se encontraban las antiguas dependencias del hospital y actualmente toda una selección de preciosos artículos inspirados en la Virgen (figuras, pañuelos, rosarios, abanicos, libros, libretas o bolsos). Entre los más demandados se encuentra la fragancia exclusiva 'Nardos para la Virgen' y el catálogo de la exposición, realizado por Manuel Amador.

En la entrada al museo hay tres rasgos distintivos relacionados con el rey Felipe V: su escudo de armas en la fachada, un patio noble con su pilar en el que se encuentran expuestos varios mantos de la Virgen y una escalera de mármol de carácter señorial. Una novedad significativa en este espacio es la celebración de las veladas musicales 'Noches en la Virgen', una experiencia única que combina la visita guiada especial, una copa degustación y un concierto íntimo e inmersivo.

Desde este patio hasta el Camarín de la Virgen la exposición sigue un orden cronológico que parte del siglo XVI. En la primera vitrina se encuentra el Libro de Reglas de la Hermandad de 1545 y la Cédula Real de 1567, firmada de puño y letra por el rey Felipe II. Por medio de ella se realizó la cesión de terrenos para construir el hospital, la Basílica y la sacristía en la zona aledaña. Mientras subimos por las escaleras podemos contemplar varios cuadros sobre la infancia de Jesús, que desembocan en la primera planta. En ella sobresale el Libro de Cargo y Descargo de 1619, con la primera referencia escrita del primer Cristo yacente de la Virgen en su regazo. Del siglo XVIII es la impresionante Custodia de Asiento de 1725, litografías originales, la túnica de Jesús Nazareno de 1762 y la Corona Imperial de la Virgen de 1797.

Al fondo de esta sala se encuentra 'la joya de la Corona'. Y nunca mejor dicho porque se trata de la Corona de coronación de 1913, con siete mil piedras preciosas y catalogada como la más valiosa de España. Fue diseñada por el joyero italiano Marabini y se encuentra dentro una vitrina blindada y traída del Museo del Prado. El especial cuidado que se ha puesto en el juego de luces y la creación de ambientes en los espacios expositivos hace que esta corona luzca en todo su esplendor. En esta sala destaca también uno de los pecherines de la Virgen, un mueble con cálices, ornamentos litúrgicos y hachones para acentuar el carácter sacramental de la Hermandad.

En la segunda planta se ubica la capilla originaria del hospital con la única representación en el mundo de Cristo Sacerdote, atribuida a José Navas Parejo. La visita concluye en otros dos espacios emblemáticos: la Sala Capitular y el Camarín, donde se encuentra el verdadero Tesoro de Granada, que es la Santísima Virgen de las Angustias.