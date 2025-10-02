Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fachada de la Taberna El Vinillo. Ideal

La taberna de Granada «al viejo estilo» con tortillas gigantes y noches temáticas

Se trata de El Vinillo, que abrió sus puertas en 2013 y ya cuenta con tres establecimientos en el centro de Granada

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:06

La Taberna El Vinillo, ubicada en el número 83 de la céntrica calle Pedro Antonio de Alarcón, abrió sus puertas por primera vez en Granada en el año 2013. Y desde su apertura las cosas les han ido tan bien que a día de hoy han sumado dos nuevas localizaciones: Vinillo II (C/ Sol, 22) y Vinillo Sócrates (C/ Sócrates, 31). Un negocio que, pese a su éxito, se mantiene completamente fiel a su estilo.

«Yo diría que somos una taberna al viejo estilo. Un lugar en el que ofrecemos producto granadino, que cuidamos mucho, y comida casera», explica a IDEAL David Linares, gerente de la Taberna El Vinillo junto a José Martín. Y aunque cada uno de sus establecimientos tiene su propio estilo, los tres tienen algo en común: intentan mantener intacta su «esencia» de taberna granadina.

Desde que abrieron sus puertas la acogida fue «inmejorable». «Nos fue bien desde el principio y ahora somos bastante conocidos en la ciudad, eso es lo que nos ha permitido que podamos ampliar el negocio con nuevas tabernas», detallan David y José.

«Yo diría que somos una taberna al viejo estilo. Un lugar en el que ofrecemos producto granadino y comida casera»

David Linares

Gerente

Ambos tienen claro que gran parte del éxito de estos negocios reside en el ambiente que ofrece, pero más si cabe en su comida: «Somos muy famosos por las tortillas, que son enormes y de muchas variedades distintas». De patatas, simulando una pizza con queso gratinado por encima, rellenas…

Pero, aparte de tortillas, también suelen ofrecer entre semana platos de cuchara a sus clientes como lentejas, cocido o habichuelas, algo que «gusta mucho» a quienes les visitan. Además de contar con una amplia variedad de bocadillos «contundentes y económicos».

A todo esto hay que sumar las noches temáticas de la Taberna El Vinillo, que ofrecen diferentes platos especiales para tapear cada día de la semana. Los lunes comida italiana, los martes asiática, los miércoles mexicana, los jueves hamburguesas americanas y los viernes a gusto del chef. «Es algo que está funcionando muy bien y que es muy divertido, a la gente le encanta».

Sobre la marcha del negocio, tanto David como José reconocen que están «muy orgullosos» con lo que han conseguido hasta la fecha. «Estamos contentos pero al mismo tiempo tenemos la inquietud de seguir creciendo. Eso sí, tenemos claro que no vamos a perder esa esencia granadina que nos caracteriza. Creceremos pero siempre manteniendo el alma y la personalidad», finalizan.

