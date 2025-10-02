Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Plato de croquetas. Ideal

Las 12 mejores croquetas que comer en bares y restaurantes de Granada

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:40

Comenta

Las croquetas, como la ensaladilla rusa, son uno de los bocados favoritos y más habituales en nuestros bares y tabernas. Esta semana, en Sancho Original, se ha presentado la gran final del Campeonato de Croquetas organizado por Media & Chef y que se celebrará este mes de octubre en El Corte Inglés. Doce son los bares y restaurantes seleccionados para participar en dicha final, que se celebrará el 27 de octubre: Bar Rojo, Bongo, Disloque, El Gallo de Nívar, Garden Plaza, La Cueva de 1900, La Tarara, Le Bistró by El Conjuro, Los Arcos, Mari Jaleo, Sancho Original y San Remo by Aitor Pozuelo.

En la presentación estuvo José Mateos, Director General de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo de la Diputación de Granada, en representación de Antonio Díaz, Diputado de Sabor Granada, en un gesto que denota el compromiso de la Diputación de Granada para la consolidación de la ciudad como un referente de los grandes eventos gastronómicos.

Un campeonato de croquetas de Granada donde cada creación gastronómica es una exaltación de la despensa de productos Sabor Granada, desde la quisquilla motrileña a la vaca Pajuna de Sierra Nevada o, entre otros, sus extraordinarios aceites de oliva virgen extra. Porque este evento, que comienza su andadura este año, quiere convertirse en una celebración fija de la agenda gastronómica granadina; igual que el dedicado a las ensaladillas rusas y en el que ganó el anfitrión de la velada: Sancho Original.

