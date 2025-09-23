El Supremo abre una pieza separada por la trama Koldo para los empresarios de Baza y su cuñado El juez investigará los presuntos amaños de obra pública de forma independiente al caso mascarillas, que avanza hacia el fin de su instrucción

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decide dividir en dos grandes piezas la instrucción del caso Koldo- Ábalos-Santos Cerdán, ante la envergadura que está tomando la trama. El instructor, Leopoldo Puente, ha abierto una pieza separada exclusivamente para investigar la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, donde mantendrá como investigados al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su exasesor, Koldo García, y a varios empresarios de la construcción, entre ellos los empresarios de Baza, Antonio y Daniel F. M, vinculados a Obras Públicas y Regadíos (OPR) y su cuñado, Fernando M. V, exdirectivo de Acciona y responsable de Mer Construcciones.

El Supremo mantiene por otro lado las indagaciones relativas a las supuestas irregularidades en la compraventa de material sanitario en plena pandemia. Las adjudicaciones presuntamente amañadas de obra pública por parte del Ministerio de Transporte, que dirigió Ábalos entre 2018 y 2021, afectan tanto a Adif como a la dirección de carreteras. El instructor divide la causa porque, según explica, la parte sobre obra pública está en una fase «todavía muy incipiente», mientras que el resto de las pesquisas están avanzadas, «siendo previsible la pronta terminación de la fase de instrucción correspondiente» a esa parte principal.

El instructor señala el día 5 de junio, fecha en la que se obtuvieron las evidencias digitales intervenidas en el registro domiciliario de Koldo. «El elocuente resultado de dichas grabaciones determina la necesidad de considerar la existencia de un conjunto de adjudicaciones de obra pública, que podría haber tenido lugar indebidamente, a cambio de un precio indiciariamente abonado por las constructoras que así se favorecierían». Sobre las obras, precisa que «es necesario diferenciar entre aquellas que se promovieron, en beneficio de Acciona Construcción, en UTE con otras de menor envergadura, bajo la indiciaria dirección y supervisión de Cerdán; de aquellas otras, de menor entidad económica, que se promovían paralelamente bajo el control o impulso de Aldama, Ábalos y Koldo.

El auto explica que en esta pieza separada por los amaños de obra pública quedan como investigados exclusivamente Ábalos, Cerdán, Koldo y Viíctor de Aldama, además de los empresarios que supuestamente pagaron mordidas para ser favorecidos en los concursos, entre ellos los empresarios granadinos, figuran un empresario valenciano, José R. y Joseba A. A, directivo de Servinabar, empresa que se relaciona con Santos Cerdán.