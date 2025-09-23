Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los exdiputados socialistas, Santos Cerdán y Jose Luis Abalos EFE

El Supremo divide en dos el 'caso Koldo' ante la envergadura que ha tomado la trama de Ábalos y Cerdán

El juez abre una pieza separada para investigar exclusivamente la adjudicación de obra pública amañada por parte de los exdirigentes socialistas

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:23

La dimensión del 'caso Koldo' desborda al Tribunal Supremo. El magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente, ante la envergadura que está tomando la trama ... que supuestamente dirigía Santos Cerdán -y en la que participaba, entre otros, José Luis Ábalos y su asesor Koldo García- ha decidido dividir en dos grandes bloques la investigación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  3. 3 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  4. 4 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  5. 5 Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  6. 6 Vuelve la línea de autobús que conecta Granada con el centro comercial Granaita
  7. 7

    ¿Quién y cuándo puede vacunarse de la gripe y el covid?
  8. 8 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  9. 9

    La Guardia Civil investiga un apuñalamiento a las puertas de un bar de copas de Atarfe
  10. 10 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Supremo divide en dos el 'caso Koldo' ante la envergadura que ha tomado la trama de Ábalos y Cerdán

El Supremo divide en dos el &#039;caso Koldo&#039; ante la envergadura que ha tomado la trama de Ábalos y Cerdán