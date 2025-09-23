El Supremo divide en dos el 'caso Koldo' ante la envergadura que ha tomado la trama de Ábalos y Cerdán

La dimensión del 'caso Koldo' desborda al Tribunal Supremo. El magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente, ante la envergadura que está tomando la trama ... que supuestamente dirigía Santos Cerdán -y en la que participaba, entre otros, José Luis Ábalos y su asesor Koldo García- ha decidido dividir en dos grandes bloques la investigación.

El instructor ha dictado este martes un auto en que el abre una pieza separada solo y exclusivamente para investigar las adjudicaciones amañadas de obra pública por parte del Ministerio de Transportes, que fueron denunciadas en su día por el conseguidor Víctor de Aldama y que cuya existencia ha sido supuestamente confirmada en los últimos meses gracias a las grabaciones de Koldo en la que aparecen los dos exsecretarios de Organización del PSOE repartiéndose las mordidas.

La apertura de esta pieza separada que se barrunta que va a ser extensa y complicada –razona el juez- permitirá al instructor tratar de cerrar antes la que denomina «causa inicial» - cuya instrucción destaca que está «muy adelantada»- y en la que se investigan las irregularidades en los contratos de adquisición de mascarillas o las gestiones para el rescate de Air Europa a cambio de dádivas para Ábalos, entre otros asuntos, origen del llamado entonces 'caso Koldo'.

El auto explica que en esta pieza separada por los amaños de obra pública quedan como imputado exclusivamente los Ábalos, Cerdán, Koldo y De Aldama, además de los empresarios que supuestamente pagaron mordidas para ser favorecidos en los concursos: José Ruz Martínez, Antonio Fernández Menéndez, Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera y Joseba Antxon Alonso Egurrola.