Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Unidad del Sueño del hospital Virgen de las Nieves. Ramón L. Pérez

«Sufrí un ictus hace once años y desde entonces no he vuelto a descansar»

Gerardo Baena padece síndrome de piernas inquietas y despertar precoz, secuelas contra las que asegura haber probado «de todo»

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:52

Comenta

No dormir bien puede convertirse en la peor de las pesadillas. A día de hoy, por desgracia, para aproximadamente el 48% de la población adulta ... es una realidad que vuelve a acechar cada noche. Así lo revelan los últimos datos publicados por la Sociedad Española de Neurología, según los cuales cinco de cada diez personas duermen menos de las horas recomendadas. Entre las afectadas está el granadino Gerardo Baena, natural de Diezma. A sus 58 años, no hay luna que logre conciliar el sueño durante más de tres horas y media.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las 100 empresas que más facturan de Granada
  2. 2 El dueño de una fábrica de aceite de Granada puede ir a prisión por estafar a un agricultor
  3. 3 El negocio octogenario de Granada que ha enamorado a Dolce y Gabbana, los Emiratos Árabes y la ex mujer de Putin
  4. 4

    La lista de las firmas granadinas más rentables con Naranjas Jiménez a la cabeza
  5. 5 El flamante y nuevo hotel de Granada sobre un acantilado con vistas al mar: «Algo único»
  6. 6

    Un juez confirma que el meteorito de Colomera es propiedad de un particular
  7. 7 La corona de la granadina Emperatriz Eugenia, la única joya que ha aparecido de las robadas en el Louvre
  8. 8

    Efidoil: la discreta empresa que escala 462 puestos y se cuela entre las grandes de Granada
  9. 9

    Trece años y medio de cárcel por querer matar a su madre con una bomba en Santa Fe
  10. 10 El granadino que ya amenaza al Granada en Segunda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Sufrí un ictus hace once años y desde entonces no he vuelto a descansar»

«Sufrí un ictus hace once años y desde entonces no he vuelto a descansar»