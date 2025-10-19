Modificar pensamientos, emociones y conductas para mejorar la calidad y cantidad de sueño

Cuando la rutina se desordena, conciliar el sueño puede volverse misión imposible y los despertares nocturnos el pan de cada día. En Granada, las consultas ... por insomnio han aumentado en los últimos años, tanto en el ámbito público como en el privado. «El estrés y las preocupaciones son factores determinantes, pero también el estilo de vida moderno acelerado», afirma Cristina Quesada, psiquiatra del Hospital Clínico San Cecilio con formación, además, en medicina de familia.

Dormir cada vez menos y peor tiene un «gran» impacto en la salud psicológica y emocional. Según ella, puede alterar la atención, la concentración, la memoria y la toma de decisiones y potenciar la irritabilidad y el mal humor. Además, «la percepción también se ve afectada y crece el riesgo de padecer enfermedades mentales como ansiedad, depresión e incluso psicosis».

Para tratar la tendencia insomne y los cuadros derivados, los especialistas del sueño están apostando a día de hoy por técnicas cognitivo-conductuales, «estrategias psicológicas diseñadas para mejorar la calidad y cantidad de sueño sin necesidad de depender únicamente de fármacos». Este tipo de terapia se basa en modificar pensamientos, emociones y conductas que interfieren con el descanso. «Hablamos de restricción de sueño, control de estímulos y relajación y mindfulness», señala Quesada.

Es recomendable una rutina «regular»; evitar bebidas estimulantes y pantallas; hacer ejercicio «regular», y preparar cenas ligeras

Asimismo, esta psiquiatra de la unidad de Hospitalización del San Cecilio recomienda tener una rutina «regular»; moverse en un ambiente «adecuado»; evitar bebidas estimulantes y el uso de pantallas; hacer ejercicio «regular», y preparar cenas ligeras con poca ingesta de líquidos. Desde su experiencia, asegura que «lo ideal es combinar» el uso de melatonina e hipnóticos y el tratamiento de trastornos como apnea, ansiedad o depresión con estrategias psicológicas como estas para así dormir más y mejor.