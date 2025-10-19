Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Modificar pensamientos, emociones y conductas para mejorar la calidad y cantidad de sueño

Psiquiatra del Clínico San Cecilio, Cristina Quesada explica en qué consisten las técnicas cognitivo-conductuales

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:50

Comenta

Cuando la rutina se desordena, conciliar el sueño puede volverse misión imposible y los despertares nocturnos el pan de cada día. En Granada, las consultas ... por insomnio han aumentado en los últimos años, tanto en el ámbito público como en el privado. «El estrés y las preocupaciones son factores determinantes, pero también el estilo de vida moderno acelerado», afirma Cristina Quesada, psiquiatra del Hospital Clínico San Cecilio con formación, además, en medicina de familia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las 100 empresas que más facturan de Granada
  2. 2 El dueño de una fábrica de aceite de Granada puede ir a prisión por estafar a un agricultor
  3. 3 El negocio octogenario de Granada que ha enamorado a Dolce y Gabbana, los Emiratos Árabes y la ex mujer de Putin
  4. 4

    La lista de las firmas granadinas más rentables con Naranjas Jiménez a la cabeza
  5. 5 El flamante y nuevo hotel de Granada sobre un acantilado con vistas al mar: «Algo único»
  6. 6

    Un juez confirma que el meteorito de Colomera es propiedad de un particular
  7. 7 La corona de la granadina Emperatriz Eugenia, la única joya que ha aparecido de las robadas en el Louvre
  8. 8

    Efidoil: la discreta empresa que escala 462 puestos y se cuela entre las grandes de Granada
  9. 9

    Trece años y medio de cárcel por querer matar a su madre con una bomba en Santa Fe
  10. 10 El granadino que ya amenaza al Granada en Segunda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Modificar pensamientos, emociones y conductas para mejorar la calidad y cantidad de sueño

Modificar pensamientos, emociones y conductas para mejorar la calidad y cantidad de sueño