La subestación de Granada superó la tensión de referencia el día del apagón

Una infraestructura de evacuación eléctrica de Granada fue la primera de todo el país en desconectarse el día del apagón. «Superó la tensión de referencia, ... pero la protección estaba correctamente ajustada y funcionó adecuadamente», revela el informe elaborado por el comité de crisis, que es público y ha consultado IDEAL. La vicepresidenta Sara Aagesen comentó tras el último Consejo de Ministros que el 'cero nacional' tuvo una «causa multifactorial» y fue consecuencia, entre otros factores, de una «reacción en cadena» de desconexiones que se repitieron en Badajoz, Huelva o Sevilla. Subrayó que algunas de ellas fueron indebidas (apuntó a las compañías energéticas). Un matiz que, en el caso de la subestación granadina, el Gobierno sigue sin aclarar.

Aunque previamente se produjeron otras de menor calado, la desconexión en Granada se considera el primer evento de aquel 28 de abril y tuvo lugar a las 12.32 horas. Red Eléctrica solicitó información a la empresa propietaria de la infraestructura en cuestión para esclarecer lo ocurrido y, según el informe, esta confirmó el instante de la incidencia y explicó que hubo una primera bajada de tensión, que se redujo de 400 kV a 220 kV.

El transformador se divide en dos: una parte es responsabilidad de la empresa y la otra, de Red Eléctrica

Al desconectarse la subestación se desconecta todo lo que recibe energía de ahí. Se pierde la conexión con la red. El primero el transformador –en el informe señalado como autotrafo–, que se divide en dos: una parte es responsabilidad de la empresa y la otra, de Red Eléctrica. La primera ofreció información sobre el tramo de baja tensión (secundario), que tiene líneas de 220 kV y 30 kV, en las que se superó la tensión de referencia en un 8%. La lectura de la segunda, sin embargo, es del de alta tensión (primario), en el que no se habría sobrepasado.

«Aquí hay una discrepancia. La empresa observa la medición en el transformador en el momento de la desconexión y sí se superaron los límites, pero los datos del Gobierno dicen que no. Sobrepasar la tensión en un lado debería suponer que se sobrepase en el otro también», plantea el doctor en Ingeniería Civil y profesor de la Universidad de Granada Rafael Muñoz. Así que se pidieron más detalles a la sociedad titular de esta infraestructura granadina como el estado de las tomas del transformados antes, durante y después de la desconexión.

La relación de la tensión se puede cambiar tanto manualmente como automáticamente

Según este experto, la tensión se puede regular mediante modificaciones. Es decir, de la alta tensión, que son 400 kV, se pueden obtener 215 kV, por ejemplo. Esa relación se puede cambiar tanto manualmente como automáticamente. «Hay que ver si ese día la relación era otra, no 400-220 kV, que es la estándar, a ver si así se entiende la discrepancia».

No hubo sobretensión

La conclusión final del informe sobre el incidente de Granada es que en esta subestación «no hubo sobretensión». «La medida que dio posteriormente la compañía no llegaba a ese umbral del 10%, estaba un 8% por encima, así que se dan por válidos los datos de Red Eléctrica, que dice que podrían ser compatibles con un disparo temprano», sugiere Rafael Muñoz. En su opinión, «si lleva razón tras el análisis, significaría que la granadina fue una desconexión indebida. Ven la discrepancia, pero no han sabido el origen».

«En la provincia no tenemos centrales síncronas más que la de Guadix. A la misma vierte energía la subestación de Huéneja»

Pueden haber sido fallas en el propio sistema o errores humanos, pero por el momento se desconoce la respuesta a esta pregunta. Lo que sí se sabe es que la infraestructura se desconectó automáticamente por precaución, para evitar daños en las maquinarias. Este experto en Ingeniería Civil comenta que «tiene toda la pinta de ser la de Huéneja». El sector lleva tiempo pensándolo. «En la provincia no tenemos centrales síncronas más que la de Guadix. A la misma vierte energía la subestación de Huéneja. El informe comenta que está absorbiendo energía reactiva y no sé me ocurre otra en Granada que alcance esos parámetros», desarrolla.

Hay centrales hidráulicas, pero dada la situación de los embalses en Granada, el profesor cuenta que no suelen estar activas, al menos, no de manera considerable. Con respecto a la de Sierra Elvira, dice que es un sumidero de energía que «chupa» de la red de transporte para alimentar a Granada y todo el área metropolitana. La de Guadix, sin embargo, «está más pensada para inyectar energía en la red eléctrica». Tanques enormes de material absorben el calor, mientras hay sol hay energía, y después, se almacena. Sin sol puede seguir funcionando ocho horas, pero no tiene capacidad para cerrar un pico de generación de 24 horas.

«Estaba absorbiendo 400 kV, tendría que haberse podido recuperar, pero había mucha inestabilidad, el sistema estaba al límite»

«Esa intermitencia no se tiene en cuenta a la hora de planificar la regulación de la tensión. Aunque tiene capacidad para controlar sobretensiones, el día del apagón estaba actuando con cierto nivel de control, pero no estaba dentro de las empresas programadas para el 28 de abril», indica Muñoz. En cualquier caso, de ser la de Huéneja la subestación granadina que primero se desconectó del sistema, el informe recoge que ese día estaba absorbiendo 400 kV, por lo que, según este ingeniero, «tendría que haberse podido recuperar sobre la marcha, pero había mucha inestabilidad en el sistema, que ya estaba al límite, y por eso se fue propagando».