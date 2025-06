«La gran pregunta es por qué la red no está preparada: falta inversión» El doctor en Ingeniería Civil de la UGR Rafael Muñoz advierte que «el sistema no es robusto y eso es peligroso»

Sara Bárcena Hernández Granada Jueves, 19 de junio 2025, 00:06 Comenta Compartir

El doctor en Ingeniería Civil y profesor de la UGR Rafael Muñoz lo tiene claro: «La gran pregunta es por qué la red no está ... preparada: falta inversión». Le preocupa que el sistema eléctrico nacional no tenga más capacidad de control de las tensiones, que no esté preparado para absorver las oscilaciones que se produjeron incluso antes de que se desconectara la primera subestación del país, la de Granada, que «fue solo la gota que colmó el vaso porque el sistema ya estaba al límite». Según él, «aquí hay un fallo de planificación a largo plazo».

«Las grandes centrales síncronas regulan la frecuencia y la forma de la onda para que siga siendo perfecta. Eso tiene un alcance de larga distancia, pero para las sobretensiones se requiere más cercanía. Se pueden controlar mediante estas centrales, pero hay otras formas y para eso se encesita invertir», reivindica. Prevé que el decreto-ley que pronto presentará el Gobierno incluirá inversión en compensadores síncronos, «máquinas que giran continuamente y hacen el mismo control de las sobretensiones que los generadores». «Si no tuviéramos la central termosolar de Guadix, tendríamos más posibilidades de sufrir sobretensiones. Si no hay de este tipo cerca, lo normal es poner un compensador para garantizar el suministro», explica. Concluye que lo ocurrido en la subestación granadina no es el «núcleo» del problema. Sí lo son, según él, las oscilaciones previas que duraron «excesivamente» y dejaron el sistema al límite, que no se recuperó. «No es robusto y eso es peligroso».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión