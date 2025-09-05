El subdelegado censura la «irresponsabilidad populista» del alcalde de Almuñécar

El anuncio del corte de la autovía que une Granada y la Costa Tropical a partir del próximo martes 9 de septiembre ha servido de ... argumento para una nueva bronca entre el PSOE y el PP en la provincia protagonizada en este caso por los alcaldes de Almuñécar y Motril, ambos del PP, que han reprochado al Gobierno su «deslealtad institucional» por no avisarles de una medida «transcendental» y el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, que ha contraatacado acusando al alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, de «irresponsabilidad populista».

El subdelegado del Gobierno, José Antonio Montailla ha asegurado que el corte, para avanzar en las obras de emergencia del viaducto, estaba anunciado para después del verano, aunque la fecha exacta no se anunciara hasta este viernes. «Se trata de aprovechar los meses de septiembre, octubre y diciembre que son los de menor tránsito de vehículos», ha advertido Montilla.

También ha explicado que los técnicos de Carreteras han estado en contacto «con los sectores más afectados» como el puerto de Motril, los autobuses y las empresas de aerogeneradores que transportan las palas para coordinar los dispositivos de transporte y que «todo se desarrolle con normalidad». Igualmente, ha recordado que el comunicado del Gobierno, emitido el jueves por la tarde, detalla todas las características del corte que se iniciará la próxima semana para que las conozca la población general.

«Estamos ante una obra absolutamente necesaria pues se trata de garantizar la seguridad de personas y vehículos ante el desplazamietno de una pila del viaducto que se ha procudido por el deslizamiento de la ladera», ha recordado Montilla. También ha apuntado que el proyecto de emergencia, con un prupuesto de 19 millones de euros, está muy avanzado.

Pero además se ha referido a la propuesta del Ayuntamiento de Almuñécar que en un comunicado le ha pedido que «rectificase». «Plantear la paralización de la obra como ha hecho el alcalde de Almuñécar es una irresponsabilidad populista», ha recriminado Montilla.

El alcalde de Almuñécar, por su parte, ha aclarado que en ningún momento ha pedido que se paralizasen las obras, sino que se retrasase el corte para planificarlo mejor en coordinación con los distintos sectores económicos, ante el daño que, a su juicio, se va a producir en plena campaña de subtropicales, de hortofrutícolas y en unos meses que todavía son importantes para el turismo en su localidad.