Montilla atendiendo a los medios en una imagen de archivo. Pepe Marín
Bronca política por el corte de la A-44

El subdelegado censura la «irresponsabilidad populista» del alcalde de Almuñécar

El representante del Gobierno central rechaza las críticas por no haber avisado con antelación el corte de la A-44 y asegura que los sectores afectados estaban preparados

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:55

El anuncio del corte de la autovía que une Granada y la Costa Tropical a partir del próximo martes 9 de septiembre ha servido de ... argumento para una nueva bronca entre el PSOE y el PP en la provincia protagonizada en este caso por los alcaldes de Almuñécar y Motril, ambos del PP, que han reprochado al Gobierno su «deslealtad institucional» por no avisarles de una medida «transcendental» y el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, que ha contraatacado acusando al alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, de «irresponsabilidad populista».

