Los empresarios lamentan la falta de previsión y que las infraestructuras sigan castigando a la Costa

La próxima semana, la Costa Tropical se retrotraerá diez años atrás en el calendario, cuando las obras de reparación del viaducto de Rules obligaron a ... cortar la A-44 y a desviar el tráfico por la antigua Nacional 323. Los vecinos y fieles visitantes ya se saben el camino. La vieja carretera, ahora territorio de ciclistas, volverá a absorber todo el tráfico de conexión de la Costa y el puerto de Motril en dirección Granada, Jaén y la capital de España y lo hará, además en un mes en el que la actividad turística -sobre todo los fines de semana- aún es importante para restaurantes, chiringuitos y hoteles y la actividad económica, con la campaña de hortofrotícolas en pleno inicio, está ya en ebullición.

Los alcaldes de Motril y Almuñécar, ambos del PP, han elevado la voz para recriminar al Gobierno la falta de previsión y que no coordine la medida con los afectados, pero también han mostrado su indignación desde el ámbito empresarial, lamentando que la economía de la Costa -históricamente tan castigada por el déficit de infraestructuras- se vuelva a a ver en el bucle en el último trimestre del año.

Javier Rubiño Presidente de la Asociación de Empersarios de la Costa Tropical «Las obras que en otros países duran semanas aquí se eternizan y se anuncian sin margen»

«No se ha actuado con previsión ni coordinación entre administraciones. Lo que en otros países se ejecuta en semanas con obras 24 horas, aquí se eterniza y se anuncia sin margen de adaptación para empresas y ciudadanos». El lamento del presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, Javier Rubiño, es el que suelen repetir desde la Confederación Granadina de Empresarios a la que pertenece: «Parece que en temas de infraestructuras en Granada siempre se sube el mismo escalón».

Los empresarios de la Costa han manifestado «su profunda preocupación» por el corte total de la Autovía A-44 entre Granada y Motril, previsto desde el 9 de septiembre hasta el 19 de diciembre de 2025, por las obras en el viaducto de Rules. A su juicio tendrá un impacto muy negativo en la actividad económica y social de la comarca y afectará a empresas de transporte hortofrutícola, «con retrasos y dificultades logísticas justo en plena campaña de productos subtropicales y hortofrutícolas», así como al puerto de Motril al tráfico internacional en importaciones como exportaciones que se verán afectadas. También el transporte de palas de aerogeneradores desde el puerto se verá perjudicado en tiempo y costes.

Rubiño advierte también del impacto negativo en el el turismo y la hostelería, uno de los motores económicos de toda la Costa Tropical. «El cierre desincentivará las escapadas de fin de semana desde Granada y el interior, reducirá la llegada de visitantes en fechas clave como el puente de la Constitución y, lo más preocupante, abrirá la puerta a que los turistas habituales se acostumbren a elegir otros destinos más accesibles. Cuando la gente cambia de costumbre, es muy difícil recuperarla, y nuestra hostelería y comercios de playa pueden sufrir un daño estructural que trascienda los tres meses de corte», se queja.

Rubiño también apunta al flujo diario de profesionales entre Granada y la Costa, muchos de ellos funcionarios, «que verán cómo sus desplazamientos diarios se alargan considerablemente».

Desde AECOST, han exigido al Gobierno que acometa las obras del puente de Rules en tres turnos diarios, para que se trabaje las 24 horas y se minimice el impacto y se den «plazos claros y compromisos firmes». Asimismo, reclaman un plan de tráfico alternativo reforzado mientras dure el corte de la autovía, con pasos asistidos y carriles adicionales en la N-323, información de la carretera en tiempo real a través de la web de la DGT y un plan de seguimiento semanal de los trabajos con la participación de todas las administraciones y del tejido empresarial.

«La Costa Tropical no puede seguir castigada por la falta de infraestructuras: tenemos pocas, y las pocas que hay envejecen mal. No podemos permitirnos otro freno a nuestra economía y competitividad«, concluye Rubiño.

Francisco Trujillo Presidente Asociación de Chiringuitos «Las trabas con las que lidiamos en la Costa Tropical no las sufren en ningún otro sitio»

La actividad de los chiringuitos de la Costa Tropical sigue siendo muy fuerte durante el mes de septiembre y el otoño gracias a las buenas temperaturas de la Costa Tropical y, sin duda, el corte de la autovía hará a los que tienen segundas residencias en Almuñécar, Motril o Salobreña, pensárselo dos veces antes de bajar. Es la preocupación del presidente de la Asociación de Empresarios de Playa, Francisco Trujillo, que también ha lamentado los perjuicios económicos que provocará el retorno a la antigua N-323. «Esta es una más de las tantas que hemos soportado en la Costa de Granada y las que seguimos sufriendo. Por temas como este nos cuesta mucho más que a otros destinos ejercer nuestra actividad y reivindicarnos como zona turística de primer orden. Estamos siempre en desventaja con respecto a otros destinos de Andalucía y de España. Las trabas que nos ponen en Granada no las sufren en ningún sitio», lamenta.

Jesús Megías Presidente Asociación Hoteleros de la Costa Tropical «Los hoteles lo vamos a sufrir menos porque ahora nuestro cliente entra por Málaga»

Después de un mes de agosto apoteósico en ocupación, el corte de la autovía A-44 supone un inesperado contratiempo en el septiembre turístico de la Costa Tropical. No obstante, los hoteles lo van a sufrir menos que el turismo residencial, comercio o la restauración, como advierte el presidente de la Asociación de hoteleros de la Costa Tropical, Jesús Megías, ya que su principal cliente a partir de estas fechas es internacional y llega mayoritariamente por la A-7, desde el aeropuerto de Málaga.

«Este corte a partir del 9 de septiembre va a afectar sobre todo a la afluencia del fin de semana y los hoteles lo vamos a sufrir menos, pero sobre todo le va a hacer un poco de daño al sector hostelero porque depende mucho del turismo residencial que baja mientras hace buen tiempo», alega Megías. Lógicamente y aunque la preocupación es mayor en otros sectores, también puede restar algún cliente y reservas de última hora a los hoteles que tienen una previsión buena para septiembre, con un 75% de media los fines que bajará en torno al 60-70% en la segunda quincena.