Pepe Marín

El Gobierno cerrará al tráfico un tramo de la A-44 hasta finales de diciembre por las obras del viaducto de Rules

La circulación se desviará por la N-323, la antigua carretera de la Costa, y no se prevé que la incidencia perjudique al tránsito portuario

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:02

El Gobierno cortará parcialmente el tráfico en la A-44 por las obras de emergencia para la contención del viaducto de Rules. Desde el 9 ... de septiembre hasta el 19 de diciembre la circulación se desviará por la antigua carretera de la costa, la N-323, en los cerca de diez kilómetros de recorrido que afectan a esta infraestructura.

