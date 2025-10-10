Solo tres municipios llegan a la temporada de lluvias con planes especiales de inundaciones

Hace apenas un año la palabra dana comenzó a convertirse en un término habitual y temido. Las fuertes lluvias de final de octubre de 2024 ... provocaron inundaciones y daños en muchos municipios de la provincia. Hasta el próximo lunes una nueva dana, la primera con nombre propio, 'Alice', ha puesto en alerta parte de la provincia. Pero, ¿están las localidades granadinas preparadas? Según los datos facilitados por la Junta de Andalucía, sólo tres cuentan con planes específicos para inundaciones. Son la capital, Albolote y Santa Fe. Otra veintena ha pedido colaboración a la Diputación de Granada para elaborarlos. No son obligatorios. Y todos los de la provincia cuentan con uno para emergencias de carácter general.

En este sentido, desde la Junta apuntan que, aunque sean pocos los que tienen este documento específico, todos los municipios de la provincia, 174, cuentan ya con un planes territoriales de emergencias local, que son la primera línea de defensa en materia de seguridad y protección civil. Dentro de estas planificaciones, que se actualizan de forma periódica, se analizan diferentes riesgos, incluidas las inundaciones, y se traza una hoja de ruta organizativa y de recursos para hacerles frente. La administración autonómica afirma que esta herramienta «salva vidas» y que aunque es cada municipio el que se encarga de su elaboración, la Junta da soporte y asesoramiento a través de la Agencia de Emergencias.

En segundo nivel están los planes específicos. Los hay para inundaciones, pero también para otro tipo de catástrofes como los terremotos o los incendios. No son obligatorios y son elaborados para hacer frente a emergencias generadas por riesgos concretos. En Albolote, su alcalde, Salustiano Ureña, explica a IDEAL que cuando elaboraron el último PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) del municipio, paralelamente, hicieron este plan de inundaciones. Fue hace más de una década y después se ha ido actualizando. En él se recogen las zonas en las que se han producido inundaciones o existe posibilidad de que ocurra y se tiene en cuenta esta información para realizar tareas preventivas. En Granada capital, donde también cuentan con un plan de este tipo, en los Bomberos hay un equipo especializado que se prepara con formaciones específicas para saber cómo actuar frente a este tipo de situaciones. El otro municipio con un plan de este tipo es Santa Fe. Y en Maracena, desde el Ayuntamiento confirman que una vez renovado el plan de emergencias se va a contar con los servicios de una empresa externa para tener también esta herramienta para hacer frente a los efectos que puedan tener los temporales de lluvia. El concejal de Urbanismo del municipio, Marcelino Hidalgo, explica que con estas medidas buscan reforzar la seguridad frente al riesgo de tormentas torrenciales, identificando las zonas que puedan ser más vulnerables.

Al igual que Maracena, una veintena de pueblos de la provincia quiere tener su plan para hacer frente a este tipo de incidencia. El organismo supramunicipal ofreció el año pasado a las localidades de menos de 20.000 habitantes (165 de las 174 de la provincia) la opción de ayudarles a elaborar esta herramienta para estar preparados para las lluvias. Han contactado con ellos para ponerse en marcha. Así lo explica el diputado de Emergencias, Eduardo Martos, que indica que están trabajando de forma coordinada con los técnicos de la Junta de Andalucía. Los de la Diputación se encargan principalmente de la cartografía, donde se recogen, por ejemplo, los cauces naturales de los ríos o la ubicación de las ramblas. Después, los técnicos de la administración andaluza se encargan de la parte de la operatividad. Y también es la Junta la que tiene que homologar el plan.

Hay que tener en cuenta, indican desde el Gobierno andaluz, que en materia de inundaciones, el Sistema Nacional de Protección Civil está pendiente de la aprobación, por parte del Estado, de la directriz básica de planificación de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, ya que la actual se remonta al año 1995.

Con la aprobación de la norma básica de Protección Civil en el año 2023 se dio un plazo de cuatro años para la preparación de estas directrices nacionales, documentos marco que deben seguir las administraciones autonómica y local para el abordaje de los riesgos a los que se refieren. Por tanto, puede que los planes de inundaciones que se están elaborando tengan que tener algunas modificaciones para adaptarse a la próxima normativa.

En toda Andalucía hay, actualmente, 627 municipios que cuenta con plan territorial de emergencia local y desde la administración autonómica indican que llevan años trabajando con el objetivo de que el 100% de las localidades tengan uno. Son pocos los que tienen un plan específico para inundaciones ahora mismo, solo ocho. Pero es cierto que dentro de los primeros se incluyen contingencias como las que se pueden producir cuando hay lluvias torrenciales.

La dana 'Alice' es la primera del otoño. Pero lo más probable es que no sea la última. Las consecuencias que tuvo la del pasado año ha hecho que muchos pueblos se pongan manos a la obra para estar más protegidos. Tener un plan e implementarlo es clave.