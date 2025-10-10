Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Efectos de la dana del pasado otoño. Pepe Marín

Solo tres municipios llegan a la temporada de lluvias con planes especiales de inundaciones

Hay otra veintena que ya ha contactado con Diputación para que les ayude a elaborar los suyos aunque todas las localidades tienen normativa para actuar frente a emergencias

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:58

Comenta

Hace apenas un año la palabra dana comenzó a convertirse en un término habitual y temido. Las fuertes lluvias de final de octubre de 2024 ... provocaron inundaciones y daños en muchos municipios de la provincia. Hasta el próximo lunes una nueva dana, la primera con nombre propio, 'Alice', ha puesto en alerta parte de la provincia. Pero, ¿están las localidades granadinas preparadas? Según los datos facilitados por la Junta de Andalucía, sólo tres cuentan con planes específicos para inundaciones. Son la capital, Albolote y Santa Fe. Otra veintena ha pedido colaboración a la Diputación de Granada para elaborarlos. No son obligatorios. Y todos los de la provincia cuentan con uno para emergencias de carácter general.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice anega calles, carreteras y viviendas en varios puntos de Granada
  2. 2 Herido grave tras chocar contra el muro de un desguace en la A-92G de Granada
  3. 3 Las lágrimas del granadino Custodio, invitado sorpresa de La Revuelta: «Gracias por cumplir»
  4. 4 Los ganadores del Nobel de Química 2025 llevan más de 20 años trabajando con la UGR
  5. 5

    Gegsa declara desierta la concesión de Los Cármenes tres meses después
  6. 6

    El derribo del cortijo de la Mariana será la semana próxima
  7. 7 El sueldo de un trabajador de El Corte Inglés, Ikea o Carrefour y la subida que tendrá en 2026
  8. 8 Los canales por los que se podrá ver gratis el Granada - Las Palmas
  9. 9

    Los tres detenidos por la pelea en Loja quedan en libertad y vuelven a ser arrestados horas después
  10. 10

    «Están incomunicados y solo sabemos de ellos a través de las visitas de otros presos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Solo tres municipios llegan a la temporada de lluvias con planes especiales de inundaciones

Solo tres municipios llegan a la temporada de lluvias con planes especiales de inundaciones