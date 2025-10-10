Así se prepara un plan de inundaciones

¿Qué es un plan de inundaciones? Se trata de un plan para una situación de riesgo específica que tiene que seguir unas directrices marcadas ... por la legislación estatal. Lo primero que hay que analizar es el riesgo que tiene el municipio y los puntos en los que puede haber riesgo de inundación. Una vez identificadas las zonas, se analiza el nivel de severidad de ese peligro. Así lo explica el jefe del servicio local de Protección Civil en Granada, Sergio Iglesias. La capital es uno de los tres municipios que cuenta con uno de estos planes en la provincia.

MÁS INFORMACIÓN Solo tres municipios llegan a la temporada de lluvias con planes especiales de inundaciones

Iglesias explica que cuando se evalúa el riesgo de un río, por ejemplo, hay que tener en cuenta a qué velocidad puede llegar a ir el agua, la altura que puede tener, si hay elementos que pueda arrastrar la riada… Con todo eso se elabora la cartografías y se hacen modelos posibles de situaciones a las que pueden tener que enfrentarse los efectivos de emergencias. También se tiene en cuenta el periodo de retorno, es decir, con qué frecuencia se pueden dar grandes trombas de agua. Para lo que se tienen en cuenta las pluviometrías u otros sistemas de medición que instalan las confederaciones hidrográficas en algunos ríos y que permiten ver el caudal en cada momento. Saber cuánto puede tardar la lluvia en transformarse en caudal también es importante.

Con toda esa información, llega una segunda parte del plan, la de la respuesta. Saber con qué recursos se cuenta para reaccionar ante una situación de inundación. Para ello no sólo basta con tener esos recursos, también hay que trabajar para que los servicios de emergencia estén bien entrenados.

En estos planes se tiene en cuenta si hay viviendas u otro tipo de infraestructura levantada en zonas inundables

En cualquier caso, Iglesias insiste en dos cuestiones. La primera es la prevención. No construir viviendas o infraestructuras que albergan personas como hospitales o colegios en zonas potencialmente inundables es una de ellas. En el caso de que esas construcciones ya se hayan levantado, la prevención pasa por la información, que los ciudadanos sepan cómo tienen que actuar ante una catástrofe. El otro asunto, relacionado con este, es que un plan además de tenerlo hay que implantarlo. El jefe de Protección Civil indica que el papel lo aguanta todo, pero que es necesario que los actores implicados en el mismo lo conozcan. Y esos actores no sólo son los efectivos de emergencia, lo son también los ciudadanos.

«Cuando los servicios de emergencia actúan significa que ha fracasado todo lo demás», indica. «La anticipación es muy importante», reitera, al tiempo que aboga por la formación en colegios e institutos para que los más jóvenes aprendan cómo tienen que actuar en el caso de que se produzcan grandes lluvias. Muchos asuntos son cuestiones de sentido común. «Si está lloviendo de forma torrencial, no es buena idea bajar al garaje a intentar salvar tu coche», apunta como ejemplo. Y si la inundación llega, el confinamiento es lo más indicado. «La evacuación es excepcional porque es arriesgada. Los ciudadanos deben confinarse en puntos elevados», precisa.