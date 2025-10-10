Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Así se prepara un plan de inundaciones

Los expertos en emergencias destacan que lo más importante es la prevención y que cuando se activan los efectivos es porque todo lo demás ha fracasado

Rebeca Alcántara

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:57

¿Qué es un plan de inundaciones? Se trata de un plan para una situación de riesgo específica que tiene que seguir unas directrices marcadas ... por la legislación estatal. Lo primero que hay que analizar es el riesgo que tiene el municipio y los puntos en los que puede haber riesgo de inundación. Una vez identificadas las zonas, se analiza el nivel de severidad de ese peligro. Así lo explica el jefe del servicio local de Protección Civil en Granada, Sergio Iglesias. La capital es uno de los tres municipios que cuenta con uno de estos planes en la provincia.

