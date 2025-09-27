«No eres sólo Patrona, eres refugio, compañía y certeza de que jamás nos abandonas» La locutora de radio Emilia Cayuela pregonó con sentimiento y sencillez a la Virgen de las Angustias, en las vísperas de su procesión

«Permítanme primero saludar a la que hoy nos congrega aquí. Oh, Virgen de las Angustias, la más amante de todas las madres, faro luminoso que alumbras en medio de las tinieblas, divina estrella que iluminas los pasos del mísero mortal, Puerto seguro de paz, bálsamo prodigioso que curas las heridas del alma y los dolores del corazón». Con estas palabras inició la locutora de radio Emilia Cayuela su pregón de este año a la Patrona de Granada. En estas vísperas de su salida procesional se citaron numerosos granadinos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada para escuchar la voz aterciopelada y cadenciosa de esta profesional de la radio que dejó maravillados a los asistentes al pregón.

Un pregón en el que quiso manifestarse tal como ella es, reflexiva y con los ojos puestos en la imagen de la Patrona que por esos momentos se disponía ya a ser bajada de su camarín para procesionar esta mañana del último domingo de septiembre por las calles de la ciudad. Abrió su corazón para todos los que la quisieron escuchar «y que sea él el que hable» señalando que «Madre mía, cuando Granada pasa por tu puerta, sabe que allí nos das un abrazo. Porque Tú no eres solo Patrona, eres refugio, compañía y certeza de que, pase lo que pase, jamás nos abandonas».

En esta edición del pregón, la trigésimo segunda que convoca la Asociación «Granada Siempre», la pregonera habló de la magia y el puro amor que «se respira en su camarín» recordando la letrilla que en su época del coro de la parroquia de la Virgen de las Angustias se cantaba: «Ay, tiendeme, oh Madre una mirada / de paz y amor, llenadme el corazón / y con la fe que tu gracia inspira /ensalzaré tu pura Concepción».

En unos veinticinco minutos expresó su sentimiento hacia la Virgen de las Angustias y «que nadie olvide que es la Madre y Patrona de todos los granadinos. Que no tiene más dueño y señor que a nuestro Padre Dios y Ella es de todos, de todos, que a nadie se le olvide. Ante Ella todos somos iguales». Un pregón, que no fue fácil resolver para la pregonera y que hizo con delicada pasión por la Virgen de las Angustias. Ella, que se formó al amparo de la parroquia de la Carrera tuvo que desgranar sus palabras dentro de la tristeza enorme que le supuso la reciente pérdida de su hermana de manera inesperada y el día antes del pregón, el fallecimiento de su madre. «Hoy estoy triste, muy triste, porque te has llevado Madre a mi mitad», recordó en sus palabras indicando que «las dos nos criamos bajo su manto, en su casa, con sus normas y todo su cariño». Ambas estuvieron presentes en el recuerdo de los asistentes al acto que, con respeto ofrecieron un minuto de silencio antes del comienzo del acto.

Ladillo: Premios Barreta

El pregón contó con la presencia del concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, en presentación de la Corporación Municipal y del delegado episcopal, Francisco Javier Espigares Flores, para actos públicos de naturaleza civil y relaciones institucionales del Arzobispado de Granada. En la mesa presidencial también estaba el presidente del Centro Artístico de Granada, vinculado a la Asociación y miembro del jurado que concede los premios «Barreta» que se entregaron al final del pregón.

La pregonera, que había sido presentada por el exaltador del año pasado el rapsoda Francisco de Paula Muñoz, alabó y cantó a la Virgen diciéndole «una y mil veces: por tu carrera Señora va Granada emocionada / llevando flores y amores, llevando fe desbordada. / Eres consuelo en la pena, eres la calma en la herida,/ eres la Madre que alienta, luz y esperanza en la vida. / Cuando me siento perdida / cuando me falta la calma / sé que tu puerta María siempre acoge mi alma. /Por eso el pueblo te canta con voz sencilla y sincera / viva la virgen bendita, la que vive en la Carrera.»

Al término del pregón se procedió a la entrega de los premios «Barreta,2025» que en esta ocasión fueron para nuestro compañero gráfico, tantos años en IDEAL, Ramón L.Pérez, la Fundación CB Granada, la panadería «Margarita», el antropólogo Miguel Botella López, a la Fundación «Hermanos Obreros de María» y a la Hermandad Nacional Monárquica de España. También se quiso tener un recuerdo para el recientemente fallecido organista de la basílica de la Virgen de las Angustias, Luis Linares Moreno.

Ladillo: Hoy, romería en el Albaicín

Se cumplen este año los 350 años de la realización de la imagen de San Miguel Arcángel, Patrón del Albaicín por el escultor mallorquí Francisco Bernardo de Mora y se ha reflejado en el cartel de la convocatoria de los actos y romería. Es una fotografía de la salida en rogativas por la sequía que dañaba los campos en 1925. Desde el pasado viernes se están celebrando tanto los cultos en su honor como las fiestas del barrio que culminan hoy con la procesión romería con la imagen del Patrón, una réplica realizada en los años ochenta por el escultor granadino Miguel Zúñiga Navarro.

Hoy domingo, a las diez y media de la mañana será la Eucaristía en la parroquia del Salvador y al término, la procesión-romería que marchará por la calle Pagés hasta las Cuatro Esquinas subiendo al cerro del Aceituno donde se encuentra la ermita de San Miguel Alto y la talla original, por la calle San Gregorio Alto, placeta Cruz de Piedra, Carril de San Miguel y el mirador de San Miguel. La imagen en sus andas procesionales será portada por los costaleros de la cofradía de Pasión y Estrella y la Agrupación Musical «María Santísima de la Estrella», la que acompañe con la interpretación de sus marchas esta romería tan popular albaicinera. Todos estos actos están convocados por la hermandad del Glorioso Arcángel San Miguel que preside como hermano mayor José Antonio Sánchez.