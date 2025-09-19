Horarios y entradas: así puedes visitar el Castillo de La Calahorra Habrá que reservar las entradas en una web y el tour se realizará en grupos de hasta 30 personas

Laura Ubago Viernes, 19 de septiembre 2025

El Castillo de la Calahorra se podrá visitar los viernes, sábados y domingos a partir de este viernes 26 de septiembre. Las visitas estarán organizadas por grupos y habrá que reservarlas. Allí una empresa especializada se encarga de organizar la visita y aportar información a este tour.

Los recorridos serán siempre guiados, de unos 40 minutos de duración, con un máximo de 30 personas por grupo y mediante un sistema de reserva previo de entradas a través del siguiente enlace: https://shop.articketing.com/monuments/castillo-de-la-calahorra/tickets?s=visita-al-castillo-de-la-calahorra El horario de apertura será viernes y sábados de 10 a 14 horas y de 15 a 19 horas y los domingos de 10 a 14 horas y de 15 a 17 horas.

De este modo se ofrecerán 22 visitas semanales y un aforo total de 660 visitantes permitiendo que un gran número de personas pueda disfrutar de este emblemático enclave en condiciones óptimas.con 22 visitas semanales y un aforo total de 660 visitantes.

Durante la visita se podrá apreciar, el cerro sobre el que se asienta el castillo, el patio y tres amplias salas de mil metros cuadrados cada una.