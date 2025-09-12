Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El habitualmente cotizado mango, a precio de chirimoya, en una frutería del centro de Granada. IDEAL

La sobreproducción y la competencia exterior hunden al mango de la Costa en su peor crisis

La cotización en origen cae a menos de la mitad del año anterior y castiga a dos mil productores que venden por debajo de costes

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:37

Cuando la sequía asoló sus fincas y durante dos largos años les dejó sin mangos que vender, los precios se dispararon y ahora, cuando por ... fin ha llovido y vuelven a tener una cosecha decente para sacar al mercado, no vale ni lo que les ha costado producirla. Es la maldición del agricultor tradicional, que por desgracia conocen bien en sectores como el olivar y que ahora está castigando a los dos mil productores de subtropicales de la Costa, con una desastrosa campaña de mango 2025/26 en la que los precios están hundidos.

