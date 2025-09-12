Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un mango pequeño de una finca en Almuñécar cargado de frutos, en una campaña anterior. Javier Martín

«Estamos indefensos con el mango a precio de chirimoya»

Los productores de subtropicales denuncian que se está incumpliendo la Ley de la Cadena con operaciones por debajo de costes

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:34

«Estamos indefensos con el mango a precio de chirimoya. Ahora le echan la culpa al mango de fuera, cada año es una excusa nueva ... para que no valga. Es una vergüenza cómo abusan del productor que tiene las manos atadas porque tiene que vender en estas fechas. Es insostenible», lamenta Andrés Olivares, un productor de Almuñécar. Esa sensación de frustración e indignación es generalizada entre las dos mil familias tienen fincas de mangos y que, tras dos años de cosechas raquíticas, tampoco en esta campaña van a poder recuperarse.

