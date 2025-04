Los sindicatos creen que el comunicado municipal «no ayuda» a encontrar una solución

La advertencia del Ayuntamiento de Granada a los agentes de la Policía Local de que les obligará a trabajar en Semana Santa si este jueves ... no hay voluntarios ha sido criticada por los sindicatos. SIPLG, CSIF y Sipan han lamentado un comunicado que «no ayuda» a resolver el conflicto y han denunciado la «imposición» que supone el anunciado decreto municipal.

Miguel Rubiño, representante de SIPLG, ha reconocido que su organización rechaza «de pleno» la «imposición» del decreto, tanto el que ya se firmó el pasado domingo para la carrera del Padre Marcelino como el anunciado en el comunicado municipal. El dirigente ha confirmado el «descontento» que existe en la plantilla «con la forma de llevar las negociaciones» del equipo de gobierno, «que no ha dado respuesta a la asamblea en las tres semanas posteriores a la celebración».

A su juicio, «llegar a un acuerdo con proposiciones así, a cuatro días de la Semana Santa como quien dice, parece difícil» y ha calificado de «jarro de agua fría» el borrador del convenio presentado en los últimos días por el equipo de gobierno. «Entendemos que es un documento que habrá trabajar, pero nos sorprende que no contenga de entrada nada de las reivindicaciones que exigimos», ha explicado. Sobre la posibilidad de un acuerdo, ha admitido que hay «diferencias» en el cuerpo, pero ha apuntado que el último sondeo realizado tras la propuesta del Consistorio ha revelado «que hay una mayoría muy amplia que lo rechaza».

Fernando Martínez, representante del CSIF, ha lamentado la «falta de diálogo» del equipo de gobierno, al que ha señalado como el responsable de la situación originada. Como ha remarcado, «el conflicto surge porque hubo un acuerdo de reestructuración el año pasado que se está incumpliendo». «Queremos que nos den lo que nos prometieron hace un año y, si eso no puede ocurrir por los motivos que sea, que se acepte la propuesta votada por unanimidad en la asamblea: que los del turno europeo se mantengan en la situación actual y el resto regrese a la situación previa», ha recordado.

Para Martínez, el comunicado «tensa el conflicto» en un momento «en el que lo que se necesita es diálogo». «Es primordial hablar. Nosotros no tenemos ninguna línea roja, como sí lo tiene la concejala Ana Agudo en lo referente a los turnos», ha afirmado el representante de CSIF.

Por su parte, Óscar del Pino, delegado sindical de Sipan, considera que el comunicado del Ayuntamiento es una «coacción» más a los agentes para aceptar un modelo, el vigente, que tilda de «deficitario». El representante se ha mostrado muy crítico con la gestión de la delegada de Seguridad Ciudadana, a quien ha responsabilizado de «crear un problema con la imposición de un acuerdo que después ha incumplido» y ha cuestionado su apuesta por un sistema de turnos «que ha sido creado por gente investigada por la UDEF».

En su opinión, las medidas que aparecen recogidas en el escrito del Consistorio «son todas para restringir derechos» y ha asegurado que le suenan «a amenaza». «Nos dice claramente que todo va a ser revisado cuando venga el jefe nuevo. Solo advierte de que va a quitar derechos. ¿A cambio de qué? No somos siervos. Somos funcionarios públicos y tenemos derechos», ha argumentado. Del Pino ha remarcado que lo que pretenden los agentes no es «más dinero». «Es mentira. Lo que queremos son nuestros derechos, no más dinero. De hecho, la propuesta que le hemos puesto sobre la mesa es más equilibrada y económica que el sistema actual», ha insistido.