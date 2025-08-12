El segundo Plan Alhambra aumentará el número de calles sin cables en el Albaicín

Era septiembre de 2023 y Marifrán Carazo apenas llevaba 100 días en la plaza del Carmen cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juan ... Manuel Moreno Bonilla, hizo la primera visita institucional tras el cambio de gobierno. En aquella cita, los dos representantes hablaron sobre proyectos comunes, como la ampliación del metro o la búsqueda de sinergias con la Universidad de Granada y Sierra Nevada. Sin embargo, la sorpresa llegó en el acto público, cuando la regidora aprovechó su intervención para solicitar formalmente al dirigente autonómico- la futura puesta en marcha de un segundo Plan Alhambra.

MÁS INFORMACIÓN El Carmen del Negro roza ya un tercio de la ejecución

El programa de restauraciones había sido lanzado en 2020 por el propio Moreno Bonilla aprovechando los remanentes del monumento nazarí. La idea era que los fondos, algo más de 15 millones de euros, sirvieran para recuperar el patrimonio de la ciudad en un momento en el que el turismo se tambaleaba como consecuencia de la pandemia. Con este movimiento, el ejecutivo andaluz respondía a las demandas del sector de inversiones para recuperar visitantes lo antes posible y, al mismo tiempo, cumplía con el compromiso de campaña de destinar el dinero de la Alhambra a la propia capital nazarí.

Como confirmó IDEAL, la petición de la alcaldesa fue recibida de buen grado por la Junta, lo que ha motivado que el Ayuntamiento se haya puesto a preparar un nuevo paquete de actuaciones. En los últimos meses, en el Consistorio se ha estado analizando todo lo que ha funcionado y lo que no del programa, además de revisar el resultado de las obras.

Las conclusiones, como aseguran fuentes municipales, son «muy positivas» y apuntan al enorme impacto que han tenido actuaciones a priori menores como el ocultamiento de los cables en las calles que conectan el Paseo de los Tristes con San Nicolás, el arreglo de las principales fuentes ornamentales del Centro, Albaicín y Realejo o la introducción de nueva iluminación en monumentos como los puentes del Darro o el Corral del Carbón, entre otros.

En estos momentos lo que se está perfilando es el listado de calles del Albaicín que se someterán a la intervención de ocultamiento de cables

De hecho, las conclusiones son tan buenas que la intención del Ayuntamiento es que estas mismas tres intervenciones repitan de nuevo en el futuro Plan Alhambra. Como señalan las mismas fuentes, en estos momentos lo que se está perfilando es el listado de calles del Albaicín que se someterán a la intervención de ocultamiento de cables.

En la primera fase, cuyo final fue certificado por el Ayuntamiento en marzo pasado, se tocaron puntos como la calle Pisas, Convalecencia, la placeta de Benalúa, la calle Benalúa, la cuesta Aceituneros, la calle San Juan de los Reyes, la cuesta del Granadillo, la placeta Santa Inés Alta, Clavel de San Pedro, la cuesta Carvajales, la placeta Carvajales, la calle Rosal de San Pedro, Virgen del Carmen, la plaza Virgen del Carmen, la calle Almez, placeta Almez, Aljibe del Trillo, la cuesta del Aljibe del Trillo, la placeta del Comino, la cuesta de las Tomasas, la cuesta de las Cabras y la plaza de San Nicolás. En todas estas vías se eliminó el cableado y se aprovechó para darle un arreglo general.

Otros proyectos

Al igual que se está perfilando las calles a intervenir, también se está analizando qué monumentos se van a iluminar y qué fuentes ornamentales se van a retocar después de que, en la primera fase, ya se acometiesen las de las Granadas, Paseo de los Tristes, Bib-Rambla, Trinidad, Plaza Nueva, Mariana de Pineda, Plaza de los Campos, Plaza de Los Lobos, Paseo del Violón y de la Bomba.

Ampliar Fuente de las Granadas Ideal

Desde el equipo de gobierno apuntan, no obstante, que el segundo programa de rehabilitaciones tendrá también restauraciones de mayor importancia, tal y como ocurría con el primero. Si en el que está aún en marcha se incluían actuaciones como la del Carmen del Negro, la Casa de los Guardeses, las murallas ziríes del Albaicín o la Casa Ágreda, intervenciones de un calado similar también se están analizando para que puedan ser ejecutadas con los fondos del plan.