El Carmen del Negro roza ya un tercio de la ejecución

La rehabilitación del Carmen del Negro roza ya un tercio de la ejecución, según confirman fuentes de Urbanismo a IDEAL. La intervención, que pretende poner ... en valor el que fuera hogar de Juan Latino, humanista y primer catedrático de color de la Universidad de Granada, es una de las financiadas por la Junta de Andalucía como parte del programa de restauraciones del Plan Alhambra.

Según detallan desde la concejalía, el avance alcanza en estos momentos el 28% del proyecto, que va a permitir trasladar los fondos del Archivo Histórico de Granada que actualmente se encuentran en el vecino Palacio de los Córdova a las nuevas instalaciones que se están construyendo en la parcela del Carmen del Negro. Hay que recordar que la actuación, que arrancó hace apenas unos meses tras años de retraso, va a suponer una inversión de 2,8 millones de euros que permitirá poner fin a la primera fase del diseño que realizaron los arquitectos Antonio Luis García-Fresneda y Juan Manuel Zamora Malagón sobre el diseño de obra de Luis Feduchi Canosa, ganador del concurso público de arquitectura convocado por el Ayuntamiento de Granada en 2000.

Al margen de esta actuación, del Plan Alhambra hay otras tres que también están en marcha. La más avanzada es la conversión de la Casa de los Guardeses en una oficina turística, que está al 85%. En este caso, la obra se encuentra a la espera de que Cultura de el visto bueno al modificado que se hizo del proyecto.

La recuperación de la Casa Ágreda está con las excavaciones en marcha y el proyecto de ejecución en preparación. La muralla zirí, la más retrasada, sigue con el proyecto de ejecución en redacción.