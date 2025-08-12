Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vista de la alcaldesa de Granada y la consejera de Cultura y Deporte, a las obras del Carmen del Negro en abril. Pepe Maín

El Carmen del Negro roza ya un tercio de la ejecución

El avance alcanza el 28% del proyecto, que va a permitir trasladar los fondos del Archivo Histórico de Granada que actualmente se encuentran en el vecino Palacio de los Córdova

P. Rodríguez

Martes, 12 de agosto 2025, 23:50

La rehabilitación del Carmen del Negro roza ya un tercio de la ejecución, según confirman fuentes de Urbanismo a IDEAL. La intervención, que pretende poner ... en valor el que fuera hogar de Juan Latino, humanista y primer catedrático de color de la Universidad de Granada, es una de las financiadas por la Junta de Andalucía como parte del programa de restauraciones del Plan Alhambra.

