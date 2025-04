«La saturación es total; imagina lo que es para una mujer saber que está cerca de su agresor»

Para María José Adán-López, presidenta del grupo especializado en Violencia de Género del Colegio de Abogados de Granada, «la saturación en los juzgados de ... violencia de género es total todos los días». El órgano intenta agilizar la actividad de los letrados y poner de su parte para facilitar la labor de jueces, fiscales y funcionarios y que «no se produzca la revictimización de la de las mujeres».

«Imagina lo que supone para una mujer que ha sufrido violencia de género pasarse una mañana entera allí en los juzgados. No ve al agresor, pero sabe que se encuentra en el recinto, en el calabozo. Psicológicamente es duro. Muchas de ellas han sufrido episodios de violencia el día de antes», comenta la letrada. «Hay días que los profesionales nos vamos a las 10.00 horas y no nos vamos hasta por la tarde», lamenta. «Todo esto conlleva la revictimización. A este paso una mujer que podría tener su caso resuelto en meses no puede solucionarlo hasta dentro de uno o dos años. Los señalamientos de los juicios llegan hasta donde pueden y nos encontraremos pues como pasaba antiguamente en Santa Fe», explica. «Te encuentras con una cantidad de atestados importante y serán más cuando asuman los delitos sexuales. Hace falta desde hace mucho tiempo un juzgado nuevo», remacha.

La abogada considera que además de las agresiones sexuales, los juzgados de violencia tendrán que asumir a futuro mayor carga porque todavía no se ven algunos delitos, como los económicos, que van asociados a la violencia de género bajo ese prisma. Destaca que el abogado que está de guardia de violencia de género solo está para esa materia. Cuentan con 501 abogados de oficio inscritos en el turno especializado en violencia de género y con 683 inscritos al grupo colegial.

El grupo colegial, fundado en 2004, creó también un listado para la asistencia letrada a los detenidos para facilitar que estuvieran allí pronto, garantizar los derechos de las dos partes y que la víctima pasara rápido y con la menor espera posible por esos trámites.

De igual forma, el ICAGR facilita la formación de todos los letrados que están en el turno de oficio. El grupo nació con la vocación de dar cabida a todas las reformas que entraron en vigor con la Ley Integral de Violencia de Género de 2004 y para luchar por el avance y protección de las mujeres. «No vamos a conseguir que desaparezca el delito, pero por lo menos que las mujeres estén más informadas. Es fundamental también el trabajo con los compañeros juristas y que tengan perspectiva de género, no solo en la rama penal, sino también en el civil, laboral, en mercantil…», reflexiona.

«Los funcionarios están saturados y al final estos juzgados tienen que estar muy especializados. Llegan nuevos que deben hacerse con la materia y se producen dilaciones. Estaría bien que se pasara algún político por esos juzgados y entendiera que no es un capricho los refuerzos que se reclaman», sentencia.