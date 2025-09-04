Las 3 rutas y el pequeño monumento de Granada que enamoraron al actor Luke Evans: «Está deseando volver»

María Dolores Martínez Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:59 Comenta Compartir

El pasado fin de semana el actor galés Luke Evans y su pareja, Francisco Tomás, disfrutaron de una estancia inolvidable en Granada, gracias a la agencia granadina My Top Tour, especialista en visitas guiadas y experiencias culturales en los principales monumentos del país. Para ello, su director comercial, Andrés Espinoza, apostó por tres de las mejores rutas por la ciudad, en las que destacan las dos propuestas de nuestro Oferplan para todos nuestros lectores: Historias de los atardeceres del Albaicín y Sacromonte y Visitas guiadas a los Monumentos Andalusies- Historia Dorada de Granada. «Las dos rutas de Oferplan, que estrenó Luke Evans -explica Andrés Espinoza- han sido diseñadas de forma exclusiva para esta oferta. De hecho, no se encuentra en la oferta habitual de nuestra página web. Está teniendo mucho éxito y esperamos que puedan disfrutarlas mucha más gente».

My Top Tour está desarrollando «en estos momentos una campaña de marca que se llama 'Granaíno redescubre Granada'. Por ese motivo «quisimos crear estas rutas exclusivas para Oferplan y que Luke Evans las hiciera por primera vez». La agencia, con una trayectoria de diez años en nuestra ciudad, apostó por los barrios del Albayzín y del Sacromonte «protegidos por la Unesco» y por todo el conjunto monumental de la Alhambra para que Evans «se llevara una fotografía general de Granada en poco tiempo porque estuvo menos de 48 horas en nuestra ciudad».

Las rutas, en detalle

Hoy nos acercamos a estas rutas de la mano de las guías que acompañaron a la pareja durante su visita. La primera de ellas partió la tarde del domingo de Plaza Nueva para emprender un recorrido que acabó en el Peso de la Harina en la cuesta del Chapiz y en las cuevas flamencas del Sacromonte. Durante este paseo visitaron el Bañuelo, la Iglesia de San Juan de los Reyes, la Plaza del Comino, el mirador de la placeta de Carvajales, San Nicolás, la Plaza del Salvador y el Mirador de la Vereda de Enmedio. Su guía, Carolina García, nos cuenta que Evans se quedó fascinado con todas las vistas a la Alhambra desde todos esos miradores y se mostró muy interesado por toda la historia musulmana. «Hizo muchas preguntas sobre ella. Se notaba que era algo que quería aprender realmente porque no eran preguntas al aire». También despertó su curiosidad muchos de los detalles de las calles granadinas y, en especial, el monumento a Chorrojumo.

El actor Luke Evans y su pareja frente a la estatua de Chorrojumo. Ideal

El lunes por la mañana llegaba la visita soñada a la Alhambra, cuyo encanto había dejado prendado al actor desde contempló su silueta y la de la Torre de la Vela el día antes por la tarde. Susana Muñoz, su guía, fue la encargada de acompañarle por todo el conjunto monumental, en el que le sorprendió la presencia del agua y la belleza de los jardines, además de todos los detalles ornamentales de los palacios. Tras contemplar la primera acequia del acueducto y el primer sistema de agua, se pararon en las huertas y jardines del Generalife. «Le gustaron las flores muchísimo y me comentó que iba a apuntarse todos sus nombres porque a su madre le encantan y quiere traerla a Granada la próxima vez». A Evans le fascinó tanto ese agua que corre por todos los espacios de la Alhambra que Susana no dudó en subirlo a la Escalera del Agua, donde «se pegó un pequeño remojón», tras haber estado en el patio de la Sultana. Una forma original de aprender el ritual musulmán de purificarse antes de la oración. Otros puntos del recorrido fueron los Jardines Altos con la magnolia y el Tejo de gran antigüedad. «Le expliqué que las bayas del Tejo son super venenosas para nosotros, pero se utilizan en el tratamiento del cáncer». Un comentario que no pasó desapercibido al actor al explicar que el nombre de su madre procede, curiosamente, del de este árbol». Acto seguido siguieron su ruta por el Paseo de las Adelfas, la Medina, el Parador y el Palacio de Carlos V, antes de adentrarse en todos los palacios. Durante el pequeño descanso que hicieron para desayunar, Evans no dudó en hacerse fotos con los turistas e incluso con el personal de la Alhambra. A lo largo de sus visitas se mostró también muy cercano con todos aquellos que le reconocieron y le obligaron a pararse «muchas veces».