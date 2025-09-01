Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El actor británico junto a su pareja y una guía. Andrés Espinoza

El actor británico Luke Evans visita la Alhambra y pasea por el Albaicín

Un cambio de última hora en la reserva de entradas para el monumento desveló la presencia en nuestra ciudad del actor británico Luke Evans

María Dolores Martínez

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:16

El actor británico Luke Evans ha visitado Granada junto a su pareja, el alicantino Francisco Tomás. Un cambio de última hora en la reserva de ... entradas para la Alhambra desveló la presencia en nuestra ciudad de una estrella del celuloide. El intérprete de la saga Fast & Furious, La Bella y La Bestia o Drácula. La identidad quedaba desvelada la pasada semana por la propia pareja del actor, mientras organizaban un viaje por Andalucía en compañía de su mascota, Lala. «Era la única tarea que tenía que hacer», decía a modo de broma Evans en Granada, «y mira lo que ha pasado».

