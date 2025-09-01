El actor británico Luke Evans visita la Alhambra y pasea por el Albaicín

El actor británico Luke Evans ha visitado Granada junto a su pareja, el alicantino Francisco Tomás. Un cambio de última hora en la reserva de ... entradas para la Alhambra desveló la presencia en nuestra ciudad de una estrella del celuloide. El intérprete de la saga Fast & Furious, La Bella y La Bestia o Drácula. La identidad quedaba desvelada la pasada semana por la propia pareja del actor, mientras organizaban un viaje por Andalucía en compañía de su mascota, Lala. «Era la única tarea que tenía que hacer», decía a modo de broma Evans en Granada, «y mira lo que ha pasado».

A partir de entonces, la agencia granadina My Top Tour, especialista en visitas guiadas y experiencias culturales en los principales monumentos del país, se puso manos a la obra para ofrecer a la pareja la mejor experiencia posible en los dos destinos elegidos para el fin de semana, Sevilla y Granada. El director comercial de la agencia, Andrés Espinoza, explica a IDEAL que tras reajustar las fechas su equipo les ofreció «un recorrido privado y personalizado« para conocer lo mejor de las dos ciudades. En el caso de Sevilla, Evans optó por el tour 'Vive Sevilla al completo', un itinerario pet friendly que combina los grandes iconos de la ciudad con rincones cargados de historia. Durante el viernes y el sábado, pasearon por los exteriores de la Catedral y la Giralda, el Archivo de Indias, el Real Alcázar, la Torre del Oro y la Maestranza, «destacando en varias ocasiones la belleza monumental de la ciudad y la calidez de los sevillanos».

Ayer por tarde, Luke Evans y Francisco Tomás llegaban a Granada para iniciar otro recorrido por los emblemáticos barrios del Albaicín y el Sacromonte, donde quedaron «impresionados» con las vistas del Mirador de San Nicolás. El actor, muy cercano con los granadinos y turistas que se acercaron a saludarle, se mostró fascinado por la silueta de la Alhambra y expresó su interés por visitar la Torre de la Vela. El recorrido continuó hacia el Sacromonte, con sus célebres casas cueva, y finalizó en el monumento a Chorrojumo, figura histórica que le sorprendió.

L visita privada más esperada se ha producido esta mañana en la Alhambra y los Palacios Nazaríes. Según Espinoza, Evans se ha mostrado «sorprendido« por la arquitectura del Palacio de Carlos V. Tampoco le ha pasado desapercibido uno de los elementos característicos del conjunto monumental, al destacar la importancia del agua. Tanto, que no ha dudado en detenerse en las Escaleras del Agua para vivir en primera persona la tradición musulmana de purificación antes de la oración.

Granada y la Alhambra han dejado huella en Evans, hasta el punto que ha afirmado «que le encantaría regresar con sus padres, especialmente con su madre, amante de las plantas y los jardines, para mostrarle la riqueza natural de la Alhambra».

Para Andrés Espinoza en este recuerdo inolvidable ha jugado también un papel muy importante el acercamiento a todos los encantos de Granada gracias a los detalles, historias y leyendas trasladadas por el guía en esta visita privada. Precisamente, la presencia de este experto en lugar del audioguía, apalabrado en un principio por la pareja, fue el que propició en última instancia que saliera a la luz la presencia de Evans en Granada.

Con esta visita, concluye Espinoza «Granada y Sevilla se consolidan como destinos de referencia para visitantes internacionales y figuras reconocidas, demostrando que el patrimonio andaluz sigue enamorando a quienes buscan experiencias auténticas y memorables».