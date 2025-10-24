Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Hostal Nacimiento de Deifontes, donde se alojaron los transportistas del Picasso.
El Hostal Nacimiento de Deifontes, donde se alojaron los transportistas del Picasso. Ariel C. Rojas

Una ruta en el hotel granadino del Picasso desaparecido recreará la noche que pasaron los transportistas

El negocio creará la 'ruta del Picasso perdido', que incluirá una recopilación de las noticias y un pack especial para aquellos viajeros que quieran adentrarse aún más en la historia

Sandra Palacios
Laura Velasco

Sandra Palacios y Laura Velasco

Granada

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:34

El Hostal el Nacimiento abrió sus puertas en 2007, pero el restaurante lleva funcionando ya medio siglo. Tantos años dan para muchas idas y venidas, pero en ningún otro momento han vivido una situación tan surrealista como ahora. La parada técnica de los transportistas que llevaban varias piezas para una exposición en Granada, entre las que debía viajar un Picasso que nunca llegó a su destino, lo ha hecho mundialmente famoso.

José Gutiérrez, propietario, cuenta que la noticia del Picasso desaparecido –y ya encontrado– ha revolucionado el establecimiento. «Nos ha dado una fama gracias a vosotros que no podíamos imaginar. Las reservas han aumentado y, sobre todo, la curiosidad de la gente, que viene a preguntar por lo que pasó. Ayer mismo estuvo aquí un periodista del 'New York Times', hoy otro de otro medio… es un no parar», reconoce. En su opinión, no solo le ha beneficiado a él, sino también al pueblo. «Ahora conocen a Deifontes en todo el mundo», apostilla.

Por eso, han querido aprovechar el momento. El negocio creará la 'ruta del Picasso perdido', que incluirá una recopilación de las noticias que han sido publicadas sobre el caso, desde la primera, la de IDEAL del pasado 16 de octubre, hasta la última. Además, crearán un pack especial para aquellos viajeros que quieran adentrarse aún más en la historia. «Les ofreceremos una noche en la misma habitación donde se alojaron los dos empleados, la 104, así como el mismo menú que tomaron para cenar y el mismo desayuno», explica Patricia, hija del dueño, que será la encargada de la organización de la ruta. «El negocio estaba muy flojo, gracias a Dios que ha pasado lo del cuadro», admite.

