El número 15, clave para detectar el Picasso perdido La obra fue embalada y marcada por fuera con ese número; no se precisaba que se trataba de una creación del pintor malagueño, simplemente aparecía esa cifra

En la imagen principal, vista de la exposición donde debía ser expuesto el cuadro. A la izquieda, la obra desaparecida.

Misterio resuelto. El paquete encontrado en Madrid este jueves es el Picasso desaparecido. Fuentes conocedoras del caso explicaron en su día a este periódico que la obra fue embalada y marcada por fuera con el número 15. No se precisaba que se trataba de una creación del pintor malagueño, simplemente aparecía esa cifra.

El paquete hallado este jueves, tal y como confirman otras fuentes cercanas a la investigación, también lleva plasmado el mismo número 15 en su exterior, lo cual llevó a la Policía Nacional a creer, casi con seguridad, que se trataba del tesoro perdido, como finalmente se ha confirmado.

La teoría de la Policía

La Policía Científica ha comprobado este viernes en su laboratorio que el paquete encontrado este jueves en Madrid corresponde con la obra cuya desaparición había sido denunciada. El cuerpo mantiene la teoría de que ni si quiera llegó a subir al camión de transporte. Fuentes cercanas al caso indican a IDEAL que no llegó a salir del portal de la vivienda del propietario. Los agentes se centran ahora en el peritaje del mismo para garantizar al 100% su veracidad, aunque a priori están convencidos de que es el original, 'Naturaleza muerta con guitarra', asegurado en 600.000 euros.

Ahora toca conocer el trasfondo del hallazgo, que se produce casi dos semanas después de la denuncia por parte de la Fundación CajaGranada, donde el cuadro iba a ser expuesto, y una semana después de que la noticia fuera desvelada por IDEAL.

Las pesquisas han corrido a cargo de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Comisaría General de Policía Judicial. Desde Granada ha colaborado también el grupo de Patrimonio Histórico. Todos ellos han centrado sus esfuerzos en tomar declaraciones y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad del almacén, del museo de Granada y del hostal del municipio granadino de Deifontes, donde los trabajadores de la empresa que transportaba las obras hicieron una parada para dormir.

