La revista de viajes con millones de seguidores que elige a Granada entre los mejores destinos del mundo La sitúa como el decimotercera mejor opción a nivel internacional y tercero de Europa

C. L. Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:11 Comenta Compartir

Viajar, siempre que se pueda, es un gran placer. Conocer nuevos destinos, patrimonio, gastronomía, ocio... Las revistas de viajes enseñan al viajero las múltpiles opciones que tiene para elegir. Una de ellas es Travel + Leisure, que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo. Solo en Instagram cuenta con más de 6,5 millones.

La publicación ha elaborado una lista con las 25 ciudades recomendadas para viajar a nivel mundial este 2025, y en esa lista se ha colado Granada, a la que sitúa como decimotercera mejor opción internacional y la tercera del continente europeo. La lista está elaborado en base a la puntuación de los lectores y la ciudad de la Alhambra ha recibido 89,48 puntos sobre 100.

De Granada cuenta que es «un bastión de maravillas arquitectónicas e históricas, entre las que destaca la Alhambra, una de las fortalezas más increíbles del mundo». Pero eso no es todo: «el agradable clima de la ciudad durante todo el año y sus excelentes restaurantes y bares la convierten en una de las opciones predilectas de quienes buscan una escapada europea y sibarita».

Los lectores de Travel + Leisure han tenido en cuenta las «atracciones fenomenales, hoteles superlativos, escenas gastronómicas electrizantes y un ambiente de clase mundial que simplemente no se acaba» para elaborar esta lista. Muchos de los nombres más importantes de esta lista son habituales para los viajeros globales, pero algunos de los favoritos de este año pueden sorprender.

Los encuestados de este año se mostraron especialmente entusiasmados con Asia: de las 10 ciudades principales de la lista, siete se encuentran en ese continente. Latinoamérica también obtuvo una alta puntuación, albergando no solo la mejor ciudad del mundo, sino también a otras cinco galardonadas. Una y otra vez, los votantes destacaron estas ciudades de primer nivel por tener «todo lo que se puede desear» y ser destinos multifacéticos que merecen ser visitados una y otra vez. «Valor» fue otra palabra clave, con efusivos elogios para aquellos lugares que ofrecían una excelente relación calidad-precio.

Categorías importantes como la vida nocturna, la gastronomía y los hoteles estuvieron, por supuesto, en la mente de los votantes. Más sorprendente aún, los lectores también dieron gran importancia a la proximidad a la historia antigua: lugares como Cuzco, Perú (n.º 10); Agra, India (n.º 20); y Mérida, México (n.º 25) figuraron en la lista de este año gracias, en parte, a su reputación como puertas de entrada a maravillas antiguas y tesoros arqueológicos.

La mejor valorada ha sido San Miguel de Allende, en México. «Tiene una gran historia, excelentes restaurantes y se puede ir caminando a todas partes, o tomar un taxi de $4», señalaba un lector. Los encuestados también elogiaron las numerosas atracciones, incluyendo museos céntricos, jardines botánicos y boutiques. Chiang Mai, en Tailandia, y Tokio, en Japón, completan el podio.

La primera ciudad europea que aparece es Florencia, en el puesto undécimo. Granada no es la única española, Sevilla se encuentra justo por delante, duodécima, en este ránking. De ella señala que, «siempre soleada y fascinante Andalucía», ofrece a sus visitantes «una ventana a miles de años de historia. Antaño asentamiento romano, estuvo durante siglos bajo dominio árabe, cuyas huellas se aprecian en algunas de sus maravillas arquitectónicas protegidas por la UNESCO , como su catedral y el famoso Alcázar».

La lista completa:

1. San Miguel de Allende, México

2. Chiang Mai, Tailandia

3. Tokyo, Japón

4. Bangkok, Tailandia

5. Jaipur, India

6. Hoi An, Vietnam

7. Mexico City, México

8. Kyoto, Japón

9. Ubud, Bali

10. Cuzco, Perú

11. Florencia, Italia

12. Seville, España

13. Granada, España

14. Istanbul, Turquía

15. Siem Reap, Cambodia

16. Mumbai, India

17. Cape Town, Sudáfrica

18. Rome, Italia

19. Santa Fe, New Mexico

20. Agra, India

21. Oaxaca

22. Mendoza, Argentina

23. Siena, Italia

24. Porto, Portugal

25. Mérida, México

