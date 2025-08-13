Los 10 mejores vuelos directos de última hora desde Granada Los destinos se pueden visitar por fechas y coste desde finales de agosto a últimos de septiembre

Esther Guerrero Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:59

En Granada se pueden encontrar vuelos directos a 10 destinos que sorprenden por sus precios entre los viajeros. A pesar de que haya poca oferta de viajes, y mientras la Diputación pelea por conseguir nuevos destinos, no es difícil encontrar un nuevo lugar que visitar con poco tiempo de antelación y precios más ajustados de lo que cabría pensar.

Madrid, Barcelona, norte y Canarias España

Desde la provincia granadina se puede ir a ocho ciudades tanto dentro como fuera de la península pero sin salir del país. A pesar de que pueda sorprender, el trayecto más barato es a Palma de Mallorca. Cuesta 30 euros, del 20 a 24 de septiembre, una opción más que asequible. Este destino soñado para muchos está al alcance de cualquier bolsillo y en una época del año que sigue haciendo buen tiempo para pisar las maravillosas playas que caracterizan a la isla, así como disfrutar de su naturaleza y su patrimonio.

Por poco más, 47 euros, se puede volar a Barcelona del 15 al 22 del mes que viene. Una alternativa ideal para disfrutar de las magníficos monumentos que ofrece el lugar de forma tranquila y profunda.

Si la opción es visitar una gran ciudad, Madrid también está a menos de una hora en avión por tan solo 3 euros más. Por ese precio (50 euros) hay un vuelo a la capital, aunque la fecha es anterior, más concretamente del 19 al 24 de agosto.

Para los que prefieren pasar sus vacaciones en un destino más fresco, el aeropuerto Federico García Lorca también tiene vuelos a dos destinos del norte de España por precios asequibles. El primero y más económico es Bilbao, por un precio de 65 euros entre el 23 y 30 de septiembre. Asimismo, existe un viaje por 30 euros más a Asturias del 5 al 15 de ese mismo mes.

Cambiar de continente sin salir del país es posible y se encuentra a tan solo una hora. Algunos de los trayectos a Melilla más económicos son desde el día 11 al 14 de septiembre, por 123 euros.

Por 12 euros más se puede viajar un poco más lejos, hasta las Islas Canarias, más concretamente Santa Cruz de Tenerife. La fecha es desde el 3 a 7 del mes que viene. En este mismo archipiélago, en Las Palmas de Gran Canarias, por 164 euros, del 4 al 7 de ese mismo mes. Dos alternativas para conocer espacios en los que sus playas y su entorno natural los hacen convertirse cada año en el destino de miles de viajeros.

Francia

Aunque pocas, Granada cuenta con conexiones internacionales y una de ellas enlaza con una de las grandes capitales mundiales: París. Se puede visitar la ciudad más reconocida del país vecino y conocer de primera mano su monumento más característico o ver de cerca la Mona Lisa. Entre los días 21 y 24 y por 56 euros se puede volar desde Granada hasta París, una gran oportunidad en uno de los destinos más visitados del mundo.

Ámsterdam Países Bajos

La última ciudad que tiene viajes de forma directa desde el aeropuerto granadino es Ámsterdam. La reconocida ciudad europea es uno de los lugares que muchos desean visitar al menos una vez en su vida. Desde 8 al 15 de septiembre se puede disfrutar de la capital de los Países Bajos por 159 euros.