Revientan de una pedrada una luna de la Línea 5 del bus urbano de Granada

Camilo Álvarez Granada Martes, 22 de abril 2025, 10:25

Nuevos actos vandálicos en la zona Norte de Granada. Un autobús de línea 5 de Alsa recibió este lunes por la tarde una pedrada que dejó destrozada una de sus lunas. Los hechos tuvieron lugar a las 20.15 horas en el Parque Nueva Granada y no hubo que lamentar heridos, solo los daños materiales.

Tras recibir el impacto de la piedra que acabó por resquebrajar el cristal de uno de los laterales del vehículo, el conductor dio aviso a la Policía Local de Granada, pero, «dado que no es una zona de desvío automático por protocolo, no se aplicó», señalan desde Alsa. Fuentes de la Policía Local de Granada consultadas por este periódico apuntan que recibieron el aviso de este incidente pero que, cuando una patrulla se personó en la zona, no había ya ni rastro ni del autobús ni de los vándalos que provocaron el ataque, por lo que no pudieron abrir diligencias al respecto.

El conductor del mismo no pudo ver al autor o autores de este nuevo acto vandálico contra un bus urbano, confirman desde la empresa de transportes.

No se trata de la primera vez que se producen este tipo de incidentes en el distrito. De hecho, hace una semana escasa la concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Granada, que encabeza la popular Ana Agudo, reconoció que varios autobuses que realizan el servicio habitual en el distrito Norte se habían visto de nuevo afectados por ataques con piedras.

Ya a finales del año pasado, la concesionaria de transportes, Alsa, se vio obligada a cambiar el recorrido que seguían las líneas en Norte a determinadas horas para evitar las pedradas. Los agentes de la Policía Local también realizaron controles especiales en la zona para tratar de identificar a los causantes y escoltaron los autobuses en las horas críticas.

También se han producido incidentes similares en los últimos años durante la noche de 'Halloween' en la misma zona, aunque con naranjas o huevos en lugar de piedras, principalmente.