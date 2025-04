Sentido un terremoto de magnitud 2.3 en Granada

C. Á. Martes, 22 de abril 2025, 09:17 Comenta Compartir

La provincia de Granada se ha visto sacudida este martes de madrugada por un terremoto, aunque no ha sido de gran intensidad. En concreto, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional, el movimiento sísmico ha sido de magnitud 2.3 y el epicentro se ha registrado en Padul.

El mismo instituto señala que se ha registrado a 9 kilómetros de profundidad a las 5.15 horas de la mañana de este martes. Se ha podido sentir en localidades como La Malahá, Padul o Escúzar, aunque al no ser de gran magnitud y estar el epicentro bastante profundo, no ha sido excesivamente perceptible. El IGN no ha registrado más réplicas en la zona.

A finales de marzo El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró un terremoto de magnitud 4,3 con epicentro en aguas del Golfo de Cádiz que fue sentido por la población en varias localidades andaluzas.