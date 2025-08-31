Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Francisco, uno de los pasajeros afectados, a su llegada a Granada. Ariel C. Rojas
Afectados por el caos ferroviario en Granada

«Los retrasos en el tren son el pan nuestro de cada día»

Viajeros del tren Madrid-Granada que estuvo tres horas parado este sábado explican cómo vivieron la demora: «La gente perdió conexiones»

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:42

Unos leían, otros escuchaban música, otros dormían. Los que iban acompañados, charlaban. Un sábado normal en un trayecto de AVE cualquiera. Hasta que el tren ... se paró. «Será algo rápido», pensaron (y desearon) los pasajeros. Nada más lejos de la realidad. Por megafonía les informaron de que se había producido un incidente con otro tren y hasta que no lo solventaran no podrían reanudar la marcha. Un revisor pasó poco después. «No sabemos si serán 20 o 30 minutos», admitió. Una mujer dijo en voz alta: «O más bien una hora». Al final fueron tres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un incendio en la fábrica de perfumes de Armilla moviliza a Bomberos de Granada
  2. 2

    Temporeras recurren a la prostitución en Zafarraya para completar su jornal
  3. 3

    Un fuego en un colchón del Clínico obliga a desalojar a una veintena de pacientes y acompañantes
  4. 4 Normalizada la circulación tras un accidente múltiple en la A-92 a su paso por Cijuela
  5. 5

    Salva la vida a un hombre que sufrió un atragantamiento en un restaurante de Atarfe
  6. 6

    Desalojan a 210 pasajeros de un tren Granada-Madrid en otra jornada de retrasos ferroviarios
  7. 7

    El hotel Marysol, okupado en Castell por jornaleros irregulares de los invernaderos
  8. 8

    La llegada de nuevos fichajes depende de Hongla y Weissman
  9. 9

    Un campo sin puertas, ni vivienda, ni dignidad
  10. 10

    El Granada arranca lanzado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Los retrasos en el tren son el pan nuestro de cada día»

«Los retrasos en el tren son el pan nuestro de cada día»