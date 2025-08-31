Una avería y un fuego en un tren dejan otra jornada de retrasos en el servicio ferroviario

. En plena operación retorno, una doble incidencia registrada en Ciudad Real generó múltiples retrasos en las conexiones entre Madrid y Andalucía, y afectó a ... tres trenes de Granada. Hubo un poco de todo, averías, un tren incendiado y efectos en cadena de estos dos incidentes.

Para empezar, a primera hora del sábado, una incidencia en la señalización de la infraestructura ferroviaria a la altura de Puertollano causó una veintena de retrasos en los trenes que conectan Madrid con Andalucía. Ese primer tren afectado, con destino Granada, acumuló más de una hora de demora. Más tarde, a las 14.05 horas, un vagón de tren que conectaba Almería con Madrid, con parada en Granada, se incendiaba en la misma zona, a la altura de la localidad de Argamasilla de Calatrava. Esta segunda incidencia obligó a interrumpir momentáneamente el tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía a su paso por Castilla La Mancha. El tren accidentado, que según Renfe sufría «un conato de incendio en el último vagón», había hecho parada en Granada a las 11.15 horas.

El incendio del tren obligó al desalojo de los 210 pasajeros del convoy y a cortar la vía que conecta el centro y el sur peninsular. El aviso llegó a los centros de emergencia de Castilla-La Mancha en torno a las 14.05 horas de la tarde y, desde entonces, los servicios de la comunidad trabajaron en la extinción del fuego en el tren. «No hay personas heridas», aclaraba el 112 Castilla-La Mancha en su perfil oficial de X (antes Twitter).

Por su parte, Renfe informaba de que el incendio de ese tren afectaba a otros servicios, como el AVE 02136 Madrid Puerta de Atocha-Granada, detenido en Malagón. El servicio con destino Granada acumularía más de tres horas de retraso.

Y el final, en bus

Además, los trenes de la tarde también sufrieron diversos retrasos. De acuerdo con pasajeros del tren Alvia 02366 que conecta Madrid y Almería con parada en Granada, el convoy salió con una hora y cuarenta minutos de retraso. Debía partir a las 16.10 y lo hizo a las 17.50 horas. Los reubicaron en un tren con «muchas menos prestaciones» que para el que compraron billete, dado que «no tiene cafetería» y cuenta con «máquinas de vending prácticamente vacías». Pero el viaje de este servicio tenía una sorpresa final. Cuando ya se les había recolocado, los pasajeros recibieron un aviso de Renfe en el que les informaban de que el viaje se haría en tren hasta Antequera, pero desde allí continuarían a su destino final en autobús, tanto a Granada como a Huércal Overa, en Almería.