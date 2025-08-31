Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los pasajeros se bajan del tren con dificultades. Ideal

Una avería y un fuego en un tren dejan otra jornada de retrasos en el servicio ferroviario

Un grupo de 210 pasajeros tuvieron que desalojar un convoy por un incendio en el vagón de cola y otra conexión se demoró 200 minutos

Diego Callejón

Diego Callejón

Domingo, 31 de agosto 2025, 10:42

. En plena operación retorno, una doble incidencia registrada en Ciudad Real generó múltiples retrasos en las conexiones entre Madrid y Andalucía, y afectó a ... tres trenes de Granada. Hubo un poco de todo, averías, un tren incendiado y efectos en cadena de estos dos incidentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un incendio en la fábrica de perfumes de Armilla moviliza a Bomberos de Granada
  2. 2

    Un fuego en un colchón del Clínico obliga a desalojar a una veintena de pacientes y acompañantes
  3. 3 Normalizada la circulación tras un accidente múltiple en la A-92 a su paso por Cijuela
  4. 4

    Desalojan a 210 pasajeros de un tren Granada-Madrid en otra jornada de retrasos ferroviarios
  5. 5

    Las temporeras recurren a la prostitución en Zafarraya para completar su jornal
  6. 6

    Salva la vida a un hombre que sufrió un atragantamiento en un restaurante de Atarfe
  7. 7

    El hotel Marysol, okupado en Castell por jornaleros irregulares de los invernaderos
  8. 8

    La llegada de nuevos fichajes depende de Hongla y Weissman
  9. 9

    Pacheta: «Tenemos que ganar siendo fieles a lo que entrenamos»
  10. 10

    El Granada arranca lanzado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una avería y un fuego en un tren dejan otra jornada de retrasos en el servicio ferroviario

Una avería y un fuego en un tren dejan otra jornada de retrasos en el servicio ferroviario