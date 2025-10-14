Los 29 restaurantes de Granada que participan en la ruta gastronómica 'Saborea Sin Prisa' Este concurso gastronómico, organizado por la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo en colaboración con Cervezas Alhambra y con el apoyo del Ayuntamiento de Granada, celebra este año su 17ª edición

La XVII edición de Saborea Sin Prisa Granada se ha presentado este martes en el patio del Ayuntamiento de la capital nazarí. Este certamen gastronómico, que se celebrará del 15 de octubre al 2 de noviembre, está organizado por la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada en colaboración con Cervezas Alhambra, y cuenta con el apoyo del consistorio granadino.

El acto de presentación ha contado con la presencia de Juan Ramón Ferreira, concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Granada; Gregorio García, presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada; y David Matas, jefe de ventas de Hostelería Sur de Mahou San Miguel en Granada.

Como en ediciones anteriores, esta iniciativa invita a vivir una auténtica experiencia para los sentidos, recorriendo esta ruta gastronómica que cuenta este año con la participación de 29 establecimientos de hostelería en los que «saborear sin prisa» una muestra de lo mejor de la gastronomía granadina.

El concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Granada, Juan Ramón Ferreira, ha destacado que «Saborea Sin Prisa es mucho más que una ruta gastronómica: es una invitación a disfrutar de Granada con calma, a recorrer sus bares y restaurantes y a saborear lo mejor de nuestra gastronomía en familia o con amigos. La hostelería es una parte esencial de nuestra identidad cultural, un valor que queremos proyectar en el camino hacia Granada 2031, Capital Europea de la Cultura».

Por su parte, Gregorio García, presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, recordaba que «desde sus inicios, el concurso Saborea Sin Prisa ha perseguido poner en valor y potenciar las cualidades de Granada como destino gastronómico. La tapa, bien entendida, preparada y servida con rigor y calidad, es un atributo de nuestra ciudad y debe ponerse al servicio de la gastronomía local a fin de resaltar sus cualidades y esencia». García explicaba además que «este año, para celebrar el centenario de nuestro patrocinador, las muestras gastronómicas participantes serán de temática libre, pero utilizando como uno de sus ingredientes cualquier referencia de Cervezas Alhambra».

El jefe de ventas de Hostelería Sur de Mahou San Miguel en Granada, David Matas, ha comentado que «con Saborea Sin Prisa Granada queremos seguir apoyando a nuestra ciudad de origen y reforzar nuestro compromiso con su hostelería. Esta cita gastronómica pretende ser una invitación a parar y descubrir, «sin prisa», de forma responsable y saboreando la experiencia, la calidad de la oferta hostelera granadina, que encuentra en nuestra Alhambra Reserva 1925 un maridaje perfecto». Matas comentaba además que «para conmemorar estos 100 años sin prisa, además de estar más presente en las recetas de los participantes y de acompañar sus propuestas, Alhambra ha querido ofrecer sus instalaciones como escenario para la final, por lo que el 20 de noviembre conoceremos los nombres de los ganadores de esta edición en nuestra fábrica centenaria granadina».

El concurso gastronómico, que celebra este año su 17º aniversario, mantiene su objetivo de homenajear a la hostelería de Granada y dar visibilidad a la maestría de la cocina local, prestando especial atención al origen y al uso de productos de cercanía. En esta edición, para que los 29 participantes demuestren ese saber hacer y que el jurado pueda valorar y comparar cada detalle con el máximo rigor, todos ellos presentarán una muestra gastronómica de libre temática, elaborada con cualquier referencia de Cervezas Alhambra, que servirán junto a un tercio de Alhambra Reserva 1925.

De entre todos los participantes, el jurado clasificatorio, compuesto por destacados profesionales y académicos del sector gastronómico designados por la organización, seleccionará un máximo de 12 propuestas finalistas. El jueves 20 de noviembre, en la gran final que se celebrará en las instalaciones de la fábrica de Cervezas Alhambra, se desvelarán los tres establecimientos ganadores, que recibirán un premio económico, así como el premio Cervezas Alhambra con una dotación de «un año de cerveza» consistente en 12 cajas de Alhambra Reserva 1925. El ganador del certamen participará, además, como representante de Granada, en el Campeonato Nacional de Tapas que organiza Hostelería de España en Madrid Fusión 2026.

El jurado valorará diversos aspectos para evaluar las propuestas culinarias presentadas, como el concepto, la presentación, las texturas, el punto de elaboración, el grado de complejidad, la creatividad, el uso de productos granadinos y, por encima de todo, el sabor. La habilidad para ofrecer una mirada al pasado desde el presente, sin perder nunca de vista el respeto por la calidad de la materia prima local, la creatividad a la hora de combinar los ingredientes, unidas a la capacidad para transmitir la excelencia a través del sabor, será sin duda la fórmula que lleve al primer puesto a la creación gastronómica ganadora de este año.

Incentivos

Para incentivar la participación en la ruta gastronómica, Cervezas Alhambra pondrá en marcha una promoción en la que premiará al consumidor final mediante la mecánica del «momento ganador». Si pide la oferta participante en el concurso, el cliente podrá comprobar al instante, a través de un código QR, si ha conseguido una invitación a otra cerveza Alhambra Reserva 1925 o bien un vale por valor de 15 euros a canjear en el mismo establecimiento. Además, si prueba las tapas participantes de tres de los establecimientos de la ruta, podrá entrar en el sorteo de un año de cerveza Alhambra Reserva 1925.

Por su parte, tanto los hosteleros inscritos en el concurso como su equipo de camareros podrán conseguir premios si animan a sus clientes a participar en la promoción de Saborea Sin Prisa Granada. Los tres establecimientos con mayor número de participaciones así como sus equipos de camareros obtendrán tarjetas regalo de distintas cuantías según alcancen el primer, segundo o tercer puesto.

Listado de los restaurantes

-Bar Trinidad

-Casa Utrilla

-Hotel Club Seda

-Vía Colón

-Siloé

-Restaurante Humo

-Mítico

-Rialto

-Restaurante Al-Zagal (Granada Center)

-Bar La Mancha

-D'platos (dos sedes)

-Gran Hotel Luna de Granada

-La Macetilla

-Mariscal Delicatessen (dos sedes)

-Bar Siba (Hotel Vincci Albayzín)

-Garden Plaza

-Hotel NH Victoria

-Gastrobar Qubba (Hotel Saray)

-Hotel Noga (Andalucía Center)

-Restaurante Carmen de San Miguel

-El Patrón

-Balcón de Granada

-Restaurante El Sota

-Bar Capuchinos

-Restaurante Carmen de Aben Humeya

-Antiguas Bodegas Castañeda

-Bar Crisan