Así será el nuevo restaurante del conocido chef Rafael Arroyo en el Gran Hotel Claridge de Granada Abrirá su propio espacio gastronómico junto a Irene Peters y, además, será el responsable de toda la propuesta culinaria del hotel

Jesús Lens Granada Martes, 14 de octubre 2025, 11:42

Será uno de los acontecimientos del año 2026. Rafael Arroyo, uno de los grandes talentos de la cocina granadina, vuelve a la primera línea de la gastronomía con su propio restaurante.

Será a partir del próximo abril, cuando el Gran Hotel Claridge abra sus puertas en la plaza Villamena, en un edificio cargado de historia que su concienzuda rehabilitación se encargará de sacar a la luz.

La vuelta de Rafael Arroyo tiene una doble vertiente por lo que estamos de doble enhorabuena. Por un lado va a estar el restaurante gastronómico del propio Arroyo y su mujer, Irene Peters, del que serán los propietarios. «Va a ser un restaurante mínimo, fino y elegante, con solo tres mesas para atender a un máximo de 10 personas por servicio. Contará con menú degustación basado en una cocina andaluza actualizada con su punto de historia», nos cuenta Rafa.

Sólo dos personas, mano a mano: Rafael en cocina e Irene en sala. Máxima atención a la clientela, cercanía y trato exquisito. Un restaurante gastronómico hiperpersonalizado que buscará tanto a la clientela granadina como a la de fuera.

Además, Rafael Arroyo será el responsable del diseño del resto de la propuesta gastronómica del Gran Hotel Claridge, una de las aperturas que más interés y expectación están despertando en el sector. «Será una asesoría integral y me encargaré tanto de la carta como del equipo. Seré el responsable de las recetas y de la filosofía general de todo lo referente a la gastronomía de un hotel único y exquisito», señala.

La restauración del Gran Hotel Claridge se va a basar en producción local. «Va a haber mucho de Granada, con el mismo concepto de refinamiento, elegancia y distinción, pero con más sencillez que en mi espacio», detalla un Rafael Arroyo al que se le nota con ganas de arrancar esta nueva andadura profesional. «Los desayunos llevarán una parte de carta, igualmente con mucho producto granadino, y algo de buffet, pero con cocina en vivo muy interesante y atractiva, diferente a lo que estamos acostumbrados en Granada».

Por cuanto al restaurante del hotel será igualmente elegante, como corresponde, actualizando el recetario granadino tradicional, pero abriendo una línea de trabajo nueva en la trayectoria de Rafael Arroyo, que no quiere repetir nada de lo que ha hecho hasta la fecha. «Un concepto más limpio», resume.

Terraza con vistas

Además, habrá una terraza con vistas espectaculares en la que primará una coctelería exquisita acompañada de una carta más informal y algo de picoteo. ¿Y eventos y celebraciones? «De haberlos, serán para grupos no demasiado grandes, que la gerencia del hotel no busca ese nicho de mercado en concreto», remata Rafael Arroyo.

Recordemos que Rafael Arroyo es uno de los grandes chefs de Granada. Es miembro habitual de la Selección Española de Cocina y hace un par de años se coronó como ganador del Campeonato de Europa de cocina con aceite de oliva celebrado en Italia.