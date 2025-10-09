Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sierra Nevada se prepara para la nueva temporada. Ideal
Novedades para esta temporada

Un restaurante en Borreguiles, alfombras de mayor capacidad y una máquina de nieve para los primeros días

Sierra Nevada afronta la nueva temporada de esquí con sus instalaciones renovadas gracias a ocho obras y una inversión de 19 millones de euros

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:36

Comenta

La estación de esquí de Sierra Nevada se encuentra en plena transformación. Cetursa continuará la hoja de ruta del Plan Estratégico 2020-2030, que contempla ... las actuaciones para que la estación invernal sea más rentable, más accesible y a la vez más sostenible y realista con el nuevo escenario que plantea el cambio climático. El plan conlleva una inversión global de 150 millones en distintas fases, hasta 2030, para transformar y mejorar de forma continua la infraestructura de la estación y también aumentar sus alojamientos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  2. 2 Cinco rutas para disfrutar del arte y las tapas este fin de semana en Granada
  3. 3

    Queman un coche vinculado a los presuntos autores de los robos en Montefrío
  4. 4 La dana Alice deja las primeras nieves de la temporada en Sierra Nevada
  5. 5 La tienda granadina que apuesta por los jóvenes diseñadores y talleres artesanales
  6. 6

    Prisión para el marido de la excandidata del PP de Pulianas que atropelló a la pareja de una edil del PSOE
  7. 7 Viñas aclara cuándo llegará el tiempo otoñal y las lluvias a Granada y el resto de Andalucía
  8. 8

    Detienen a dos personas más por la última pelea callejera en Loja
  9. 9

    Un árbitro granadino y con lazos familiares con el Granada dirigirá el encuentro ante Las Palmas
  10. 10 La UGR busca voluntarias con nerviosismo o ansiedad para un estudio sobre  ejercicio y salud emocional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un restaurante en Borreguiles, alfombras de mayor capacidad y una máquina de nieve para los primeros días

Un restaurante en Borreguiles, alfombras de mayor capacidad y una máquina de nieve para los primeros días