Un restaurante en Borreguiles, alfombras de mayor capacidad y una máquina de nieve para los primeros días

La estación de esquí de Sierra Nevada se encuentra en plena transformación. Cetursa continuará la hoja de ruta del Plan Estratégico 2020-2030, que contempla ... las actuaciones para que la estación invernal sea más rentable, más accesible y a la vez más sostenible y realista con el nuevo escenario que plantea el cambio climático. El plan conlleva una inversión global de 150 millones en distintas fases, hasta 2030, para transformar y mejorar de forma continua la infraestructura de la estación y también aumentar sus alojamientos.

MÁS INFORMACIÓN Sierra Nevada vende sus forfaits hasta con un 30% de descuento

Los planes de Cetursa pasan por reparar instalaciones que se han quedado anticuadas, hacer del esquí una experiencia más cómoda y ofrecer servicios complementarios que hagan a la estación atractiva. Una constante es el cuidado de las pistas y la generación de nieve artificial, con la vista puesta en que cada vez las condiciones climatológicas serán más adversas a las nevadas.

La inversión para esta temporada es de 19 millones de euros, divivida en ocho obras relevantes, tanto de funcionamiento de la estación, como de instalaciones nuevas.

Para esta temporada las novedades pasan por la recuperación del restaurante Nevasol de Borreguiles, donde se sustituirán las viejas instalaciones tras llevar cerrado cuatro años. Además se construyen unas nuevas oficinas para que se mude Cetursa y, en remontes, han mejorado las alfombras de iniciación para que tengan más capacidad de mover esquiadores y han cambiado los cables de dos telesillas. También se mejorará la iluminación de las pistas, habrá máquinas pisanieves nuevas y se mejorarán los sistemas de producción de nieve.

Alfombras de doble tapiz para mover a más esquiadores

Estos remontes, tipo cinta transportadora, llevarán a dos esquiadores a la vez. La primera de las nuevas alfombras sustituye a la actual Dauro I y se instalará más cerca de la ladera del radiotelescopio, pegada al talud, ganando terreno para el esquí en el espacio central del Llano de Borreguiles. La vieja Dauro I se instalará el año que viene en la parte baja del Llano, detrás del chalé Dreamland, donde finaliza el área de iniciación de esquí y se abre la zona de actividades para no esquiadores. Las dos alfombras de iniciación tendrán una inversión de tres millones de euros.

La otra nueva alfombra, que sí estará para esta temporada, sustituirá a la actual alfombra El Bosque, en un emplazamiento similar al actual, pero con una ligera modificación que mejora la conexión entre las distintas alfombras mecánicas de toda el área.

Así, Sierra Nevada contará para la temporada 25/26 con cuatro alfombras (dos de ellas nuevas) que por su ubicación conforman un perímetro casi cerrado al 'esquí de primer día' (novatos que se lanzan a esquiar) lo que otorga mayor comodidad y seguridad tanto a los usuarios como a las escuelas de esquí y snowboard.

Renovar los cables de los telesillas

Lo que se está ejecutando ahora es la renovación de la galería del telecabina Borreguiles, que modernizará el edificio de acceso a uno de los remontes más importantes y emblemáticos de Sierra Nevada. Se han ejecutado ya las revisiones extraordinarias de los telesillas Parador y Emilio Reyes, el cambio de cable en Laguna y Stadium, una inversión que se lleva medio millón de euros.

Ampliar Nueva galería de acceso al telecabina Borreguiles. Ideal

Impermeabilización de la balsa necesaria para hacer nieve

Otra de las actuaciones del departamento de nieve producida, será la instalación de doce nuevos cañones de nieve que, adquiridos hace un año, no pudieron instalarse la temporada pasada por causas operativas, ya se encuentran en sus ubicaciones previstas a la espera de ser probados: pista Superverde (Borreguiles), en el Prado de las Monjas (Loma de Dílar) y pista de El Río.

Sierra Nevada espera en los próximos días la llegada de un contenedor capaz de producir nieve de la mejor calidad con total independencia de la temperatura del aire. Este sistema, que produce nieve a través de un circuito cerrado de refrigeración instalado dentro de la propia máquina, garantiza la operatividad de la zona desde los primeros días de temporada. Se trata de un alquiler para valorar si su funcionamiento se adecúa bien a Sierra Nevada. Su emplazamiento previsto es el complejo de actividades Mirlo Blanco, en Pradollano.

Máquinas para un pisado eficaz de la nieve

Estarán equipadas con el sistema snowsat, que permite al conductor detectar la cantidad de nieve que hay bajo la máquina a fin de realizar un pisado más eficaz. La tercera máquina irá destinada al snowpark de la Loma de Dílar.

Un nuevo restaurante para Borreguiles

La nueva distribución favorece una mejor atención al público, con la reubicación estratégica de la barra y la cocina orientadas hacia la terraza. En el interior, habrá dos comedores diferenciados, uno de mayor capacidad y otro de ambiente más íntimo, con chimenea y vistas al entorno natural.

Una de las claves del proyecto es la mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad, con especial atención a los nuevos aseos, que se reubicarán y ampliarán para ofrecer servicio tanto al interior como al exterior del edificio. La decoración interior y la propuesta gastronómica irán estrechamente vinculadas a Covap, especializada en carnes y productos ibéricos, que patrocina el nuevo restaurante Nevasol. La inversión será de 2,3 millones de euros.

Oficinas de Cetursa en el edificio Montebajo

Cetursa dejará su emblemático edificio para trasladarse al antiguo club deportivo Montebajo. Las intenciones son que el inmueble se quede despejado para una inversión privada como un hotel, según se desprende de la idea inicial. De hecho, se está haciendo un estudio de mercado para ver si un nuevo establecimiento hotelero sería un proyecto rentable.

Los trabajos tienen un periodo de ejecución de tan solo cinco meses. Estas dependencias deportivas situadas en Pradollano, pertenecientes a Cetursa, están actualmente en desuso menos la piscina.

Baños nuevos en la Plaza de Andalucía

También hay previstas actuaciones para la renovación de asfalto, pintura y aseos en las plantas -4 del parking subterráneo de la plaza de Andalucía de Pradollano. Esto costará 700.000 euros.

La otra obra que ha sacado a licitación Cetursa es la renovación del alumbrado público en los viales de la Plaza de Andalucía. El objetivo es acabar con la deficiencia lumínica de la zona y retirar las actuales luminarias tipo farol y de cambiar el cuadro de mando y protección de la propia plaza.

Luces led para El Río y Maribel

La actuación, adjudicada a la empresa Conservación Asfalto y Construcción (Conacon), supondrá una inversión de 317.029,24 euros y representa un paso más dentro del Plan Estratégico Sierra Nevada 2020-2030, orientado a consolidar un modelo de gestión más eficiente y respetuoso con el entorno.

El proyecto incluye la renovación completa del sistema de alumbrado de las pistas Río y Maribel, así como de la línea del telesilla Antonio Jara. La iluminación existente, basada históricamente en lámparas de vapor de sodio, será reemplazada por un sistema led de última generación que proporcionará una mayor uniformidad lumínica y niveles óptimos de iluminancia, reduciendo al mismo tiempo los costes de operación y el impacto ambiental sobre el entorno natural de la estación.