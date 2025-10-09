Sierra Nevada vende sus forfaits hasta con un 20% de descuento

Sierra Nevada mantiene activa la campaña de venta anticipada de forfait de larga duración con descuentos de hasta 20%. La estación celebra este invierno el ... 30 aniversario de los históricos Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino de 1996 que transformaron el centro invernal granadino en uno de los más importantes del Sur de Europa.

La estación abrirá a finales de noviembre o principios de diciembre, dependiendo de las nevadas y la temperatura.

El porcentaje de descuento será del 20% en los productos (más los forfaits de toda la temporada) hasta el 10 de octubre. Las rebajas se extenderán hasta el 15 de octubre.

Con el periodo de venta anticipada de forfait, Sierra Nevada entra formalmente en la pretemporada de la temporada invernal 2025/26 en la que la estación de esquí está aplicando una inversión de cerca de 19 millones de euros en todos los sectores del complejo invernal.

Además, la Junta de Andalucía avanza en la mejora integral y de la carretera de acceso a Sierra Nevada, la A-395, con una inversión de más de 22 millones de euros (22.491.748 euros). Las obras, que ya se han licitado este verano, harán frente a los deslizamientos de ladera que históricamente sufre la carretera. La intervención incluye la estabilización de los taludes, el refuerzo del firme en 17 kilómetros y la construcción de aparcamientos «disuasorios» en el recorrido de acces oa la estación de esquí.

En cuanto a la compra anticipada de forfait, además de la reducción de precio, presenta otras ventajas como el esquí nocturno gratuito o descuentos del 10% en alquiler de material y taquillas guardaesquís, del 50% de descuento en el aparcamiento en fechas concretas o del 10% en actividades de Mirlo Blanco y Borreguiles.

La estación también mantiene la opción de acumular días no consumidos de forfaits de larga duración para la temporada siguiente, siempre que se adquiera un pase de igual o mayor duración..