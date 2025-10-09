Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sierra Nevada se prepara para la nueva temporada. Ideal

Sierra Nevada vende sus forfaits hasta con un 20% de descuento

La estación abrirá sus puertas a finales de noviembre o principios de diciembre, dependiendo de las nevadas

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:33

Sierra Nevada mantiene activa la campaña de venta anticipada de forfait de larga duración con descuentos de hasta 20%. La estación celebra este invierno el ... 30 aniversario de los históricos Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino de 1996 que transformaron el centro invernal granadino en uno de los más importantes del Sur de Europa.

