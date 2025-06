Rescatan a una mujer que ha caído a una acequia cuando subía a su cueva en Santa María de la Alhambra «Si no llega a ser por el vecino que ha avisado, la mujer probablemente habría fallecido, ya que no podía ni moverse», aseguran fuentes de la Policía Local

Complicado rescate de una mujer el que ha llevado a cabo esta mañana en Granada un dispositivo coordinado en el que han formado parte efectivos del 061, Bomberos de la capital, Policía Nacional y Policía Local.

Emergencias ha recibido un aviso de un vecino del entorno de Santa María de la Alhambra sobre las 5.56 de la mañana en el que se alertaba de que una mujer, colombiana y de unos 40-50 años, había caído desde una vereda de unos 4 metros de altura hasta el cauce de una acequia cuando subía a una cueva. Parte del terreno se ha venido abajo y ello ha provocado que se precipitara.

Policía Local asegura que no han podido identificar a la mujer ya que el dolor que sufría y los calmantes administrados le imposibilitaban hablar. «Si no llega a ser por el vecino que ha avisado, la mujer probablemente habría fallecido, ya que no podía ni moverse», aseguran fuentes de la Policía Local.

La víctima, que presentaba heridas de diferentes consideración, ha sido trasladada por los servicios sanitarios a un centro hospitalario para su recuperación, si bien antes los Bomberos han llevado a cabo un laborioso rescate en la zona escarpada donde se han producido los hechos.