Asaltan un chalet cuando el dueño estaba en el extranjero pero olvidan dentro una bolsa igual que la que robaron

Operación Burgobo de la Guardia Civil en la provincia de Granada por la cual los agentes han detenido dos personas, de 20 y 29 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas en una vivienda de la localidad de Huétor Vega.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 1 de mayo, día en que los implicados aprovecharon la ausencia de su morador, quien se encontraba de viaje en el extranjero, para acceder a la casa tras fracturar la puerta trasera del patio y llevarse varias herramientas. El salto del sistema de alarma de la vivienda provocó la huida de los asaltantes.

Una patrulla de la Guardia Civil de La Zubia, al recibir el aviso de la central de alarmas, rápidamente emprendió una batida por la zona y pudo localizar un vehículo en un camino de tierra con dos individuos, los cuales llevaban una defensa eléctrica táser y una bolsa de tela de una tienda deportiva con herramientas en su interior. Los dos individuos, que a la postre resultaron ser los presuntos autores del robo, quedaron perfectamente identificados por los agentes, los cuales intervinieron los objetos que llevaban por no aportar justificación de su propiedad, aunque en ese momento aún no había indicios suficientes para atribuirles la autoría. No obstante, los guardias civiles anotaron de forma precisa la indumentaria y las características físicas de ambos por si era necesario llevar a cabo algún cotejo posterior.

En la inspección ocular del domicilio objeto del robo, los agentes investigadores encontraron otra bolsa con herramientas de iguales características a la encontrada en el vehículo identificado. Además, una vez revisado el contenido de las cámaras de seguridad, pudieron comprobar cómo efectivamente se trataba de dos personas cuyas características coincidían plenamente con las identificadas por la patrulla de la Guardia Civil.

No obstante, tras el reciente regreso del dueño de la vivienda, finalmente se ha podido confirmar que las herramientas encontradas en el vehículo de los autores habían sido sustraídas y eran de su propiedad.

Concluida la investigación, los guardias civiles han procedido a la localización, detención y puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Granada de los dos presuntos autores del delito de robo con fuerza en las cosas en vivienda. Ambos han quedado en libertad con cargos.