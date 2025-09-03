Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Antiguos locales comerciales del pasaje peatonal de la Avenida Madrid convertidos en viviendas. Pepe Marín

¿Qué requisitos tiene que tener un bajo para poder convertirse en vivienda?

Los inmuebles deben contar con una superficie mínima de 30 metros cuadrados y una altura libre de al menos 2,50

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:27

Los 'loft', viviendas diáfanas de techos altos, con espacios abiertos y poca o ninguna división interna, surgieron en Nueva York a mediados del siglo XX ... al reconvertir antiguas fábricas y ahora –en pequeño formato– están cogiendo fuerza como solución ante la crisis de vivienda. En Granada, están en auge las empresas –estudios de arquitectura, inmobiliarias o constructuras– que se están especializando en la transformación de locales comerciales en este modelo de vivienda. Pero no siempre es posible.

