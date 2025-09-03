Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un local comercial convertido en viviendas turísticas en el entorno de la plaza San Lázaro, una transformación que ya no se permite. Pepe Marín

La puerta para que los locales sean pisos turísticos está cerrada en Granada

El gobierno municipal defiende los cambios de uso como fórmula para potenciar la oferta residencial pero los prohibió en el caso de las viviendas turísticas

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:24

El equipo de gobierno de Marifrán Carazo ha impulsado la transformación de locales en viviendas como fórmula para aumentar la oferta residencial, no turística. Desde ... el Ayuntamiento entienden que la medida, que potencian con una flexibilización de la normativa y una agilización de la tramitación de los proyectos desde el área de Urbanismo y Obras Públicas, tiene un doble beneficio. «Por un lado, permite dar una nueva vida a locales vacíos o en desuso, revitalizando el tejido urbano. Por otro, responde a la demanda de vivienda de los granadinos, especialmente en régimen de alquiler estable y de larga duración», apuntan desde el Ayuntamiento.

