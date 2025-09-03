La puerta para que los locales sean pisos turísticos está cerrada en Granada

El equipo de gobierno de Marifrán Carazo ha impulsado la transformación de locales en viviendas como fórmula para aumentar la oferta residencial, no turística. Desde ... el Ayuntamiento entienden que la medida, que potencian con una flexibilización de la normativa y una agilización de la tramitación de los proyectos desde el área de Urbanismo y Obras Públicas, tiene un doble beneficio. «Por un lado, permite dar una nueva vida a locales vacíos o en desuso, revitalizando el tejido urbano. Por otro, responde a la demanda de vivienda de los granadinos, especialmente en régimen de alquiler estable y de larga duración», apuntan desde el Ayuntamiento.

Esta autorización del cambio de uso de locales comerciales es una iniciativa «que refuerza el compromiso municipal de incrementar el parque de viviendas disponibles, al mismo tiempo que se garantiza que estas nunca podrán destinarse a uso turístico». El pasado mes de enero, después de meses de reuniones con diversos colectivos y organizaciones tanto a favor como en contra de la limitación de pisos turísticos, el Ayuntamiento aprobó un nuevo criterio urbanístico por el que prohibía la transformación de bajos comerciales en pisos turísticos. Una decisión política que venía a taponar la puerta que quedaba abierta para estos proyectos, después de que limitar las licencias. Al tener la posibilidad de conseguir un acceso individual y separado del resto de las vivienda, los locales comerciales podían salvar la restricción, por lo que el gobierno municipal puso coto a los nuevos proyectos con esta prohibición expresa.

Según fuentes municipales, desde agosto de 2024 hasta julio de este año el Ayuntamiento ha rechazado 606 Viviendas de Uso Turístico comunicadas por turismo y solo ha aprobado cinco. «De esta manera, Granada avanza hacia un modelo de ciudad más habitable y sostenible, apostando por una política de vivienda que prioriza a los residentes y protege el equilibrio entre actividad económica, vida vecinal y derecho a la vivienda», esgrimen.