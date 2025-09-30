Soy repartidor, ¿me multarán si entro en la ZBE de Granada? Las restricciones comienzan el 1 de octubre y con ellas las multas para los infractores

Ideal Martes, 30 de septiembre 2025, 13:45

La zona de bajas emisiones de Granada ya es una realidad desde este miércoles. Este 1 de octubre un cambio importante en el tráfico de la ciudad. Desde ese día se activa oficialmente la zona de bajas emisiones y con ella la sanciones a todos los conductores que accedan a la misma sin permiso. El Ayuntamiento de Granada busca, de esta manera, reducir las emisiones y obedecer al Gobierno, que impone esta medida a todos los municipios mayores de 50.000 habitantes.

Una vez esté en marcha el nuevo sistema de control del tráfico en la ciudad, siendo repartidor, ¿me multarán si entro en la ZBE de Granada? Los vehículos de carga y descarga que no dispongan de una tarjeta emitida por el Ayuntamiento deberán solicitar una autorización que será susceptible de renovación.

La zona afecta a todo el término municipal de Granada. Las únicas excepciones, por estar en zona limítrofe, son el Hospital del PTS y el de Vithas. En total, abarca una superficie de 23,55 kilómetros cuadrados.