Un recorrido por los pueblos granadinos olvidados por la dana

Doce horas antes de llegar a Valencia y dejar más de 200 muertos, la dana de otoño arrasó el norte de Granada. Una veintena de ... municipios de las comarcas de Guadix, Baza, Huéscar y Los Montes Orientales se vieron gravemente afectados y sufrieron daños en sus terrenos e infraestructuras. El desbordamiento de ríos y ramblas colapsó esta parte de la provincia durante unas horas frenéticas en las que se registraron más de 190 incidencias en el Servicio de Emergencias.

El arrastre y la fuerza del agua sacó a la luz los cimientos del río Verde, el firme del puente de la rambla de Fiñana a su paso por Guadix, o el viaducto de la antigua nacional sobre el río Baza. Los caminos rurales y agrícolas quedaron impracticables en localidades como Caniles y Cúllar. En este último municipio, el destrozo dejó incomunicados en las fincas a decenas de vecinos, que se quedaron también sin agua ni luz.

Cientos de agricultores de la zona vieron cómo sus parcelas quedaron totalmente anegadas. El lodo alcanzó el medio metro en puntos como Benalúa o Bejarín y rompió el abastecimiento de agua de los terrenos. Los afectados no pudieron regar sus cultivos hasta abril. Un ganadero de Dólar perdió toda su producción agrícola y vio cómo se ahogaban sus 42.000 pollos.

Las lluvias dejaron 127 litros en la localidad granadina en una madrugada. Nueve meses después, aún tratan de recuperarse y solventar los daños. Cinco de estos pueblos no han podido arreglar los desperfectos que la dana ocasionó y ven cómo sus municipios están olvidados por las administraciones. Con ellas se ha puesto en contacto IDEAL con motivo de este reportaje. Desde la Subdelegación indican que las ayudas están tramitándose y que aún no hay resolución del ministerio, si bien esperan que se aprueben pronto. Por su parte, fuentes de la Junta respondieron que la dana de octubre y la de noviembre no causaron daños en los cauces de su cuenca.

A continuación, IDEAL hace un repaso por las principales infraestructuras que necesitan arreglos.

Anejo de Orce

Aún sigue vallado nueve meses después. El acceso a una zona de la pedanía de Fuente Nueva.

Una valla sobre el asfalto impide el paso en el barrio de las cuevas de Fuente Nueva, pedanía de Orce. El temporal provocó la caída de un muro de varios metros de altura en este punto y todavía es imposible la circulación de los vehículos. El Ayuntamiento aún no ha podido reponer la tapia y la entrada a la calle sigue delimitada por la parte interior. Los restos de piedras no ocupan ya la calzada, pero se distingue a simple vista la procedencia del desprendimiento. Los vecinos, mientras tanto, bordean el espacio para llegar a sus casas.

Puente de Dólar

El Ayuntamiento lo arregló hace un mes al no recibir ayudas. La dana destrzó la estructura.

La dana hizo pedazos el puente que conecta Dólar con Huéneja el pasado octubre. La estructura quedó intransitable y se perdió así la única conexión directa entre ambos municipios. El agua levantó y rajó el asfalto. La riada generó un gran orificio en la parte central del viaducto que impedía el paso de un extremo a otro. Los restos de grava desprendidos de la estructura se acumularon hasta hace un mes en el cauce del río, cuando el Ayuntamiento dio cierta estabilidad a la pasarela al ver que ocho meses después de la riada no recibían ninguna ayuda ni apoyo por parte de las administraciones. La conexión engloba también el paso del camino Mozárabe, en su ascenso hacia el Camino de Santiago, uno de los motivos por los que el equipo de gobierno decidió acometer la mejora. El puente es el punto por el que cruzan agricultores y ganaderos para ir a sus explotaciones, así como algunos vecinos que poseen cortijos a las afueras de la localidad. El consistorio también creó otro paso para viandantes y vehículos.

Puente de Bejarín

Así se encuentra a día de hoy. Los vecinos aún no pueden pasar de Bejarín a Benalúa por el puente que los comunica.

La riada de octubre se llevó también por delante el puente que conecta Benalúa con Bejarín, pedanía de Purullena. La carretera GR-4104 está cortada desde entonces. Los propios vecinos tuvieron que improvisar un paso alternativo a través de parcelas privadas para cruzar de un lado a otro. Esta solución duró hasta que los dueños de esas tierras empezaron a preparar las fincas para el riego. Los afectados tienen que desviarse 20 kilómetros para desplazarse de un punto a otro. Diputación trabaja en el proyecto de las obras, pero los vecinos no tienen un paso provisional, lo que dificulta el acceso.

Depuradora de Guadix

El muro aún no se ha restituido Agua y ramas en las instalaciones.

El temporal destrozó algunos muros de las instalaciones de las aguas residuales de Guadix. Aunque no afectó a su funcionamiento, sí que derribó parte de la estructura y la alambrada que protegía la zona. Lo único que ha cambiado sobre la zona es que el terreno está ahora mucho más seco. Cientos de agricultores perdieron sus tierras. Se han retirado las cañas que el arrastre depositó en el lugar, pero todavía no se ha podido reparar el muro.

Según indica el alcalde, Jesús Lorente, están a la espera de que la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir arreglen las inmediaciones de la zona.

Carretera Valle del Zalabí

Aspecto que presenta en la actualidad. Carretera que conecta el Valle del Zalabí con la autovía de Almería

Un muro cercano a las instalaciones deportivas se desplomó el pasado noviembre en Alcudia, municipio del Valle del Zalabí. Lo mismo sucedió con otra tapia en Exfiliana, otro de sus núcleos de población. La dana también ocasionó desprendimientos de tierra en la carretera que comunica con la autovía dirección Almería. Las incidencias todavía no se han podido solventar. Su ayuntamiento ha precintado este último punto para evitar riesgos, pero no ha podido restituir toda la calzada, donde aún se aprecian las grietas en la vía. La dana ocasionó un gran orificio en el asfalto que todavía perdura y los conos sobre la calzada aún advierten del socavón a los conductores.