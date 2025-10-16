Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

David Rodríguez Ballesta y Javier Marañón Montero. IDEAL

Recogen firmas en apoyo a los dos andaluces encarcelados en Guinea Ecuatorial

Las familias de David Rodríguez Ballesta y Javier Marañón Montero piden al Gobierno de España que intervenga directamente ante el presidente del país africano

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:03

Comenta

Los familiares de David Rodríguez Ballesta y Javier Marañón Montero, los dos andaluces arrestados «de forma arbitraria» en Guinea Ecuatorial han iniciado una campaña de apoyo y dar visibilidad a la situación por la que traviesas estas dos personas.

«Las familias estamos desesperadas, sin poder comunicarnos con ellos ni enviarles ayuda. La situación es límite. A pesar de los esfuerzos de sus familias, acudiendo al Gobierno español, al Ministerio de Exteriores, a la Embajada, Casa Real y otros organismos internacionales, no se ha logrado ningún avance real. Gobierno Español y Ministerio de Exteriores sigue sin actuar, lo dejan todo en manos de la Embajada que no tiene poder ninguno en Guinea. Firma esta petición para exigir al Gobierno de España que intervenga directamente ante el presidente de Guinea Ecuatorial», reza el comunicado adjunto a la campaña, que ya acumula más de 3.000 firmas.

Estos dos trabajadores, un granadino y un cordobés, fueron detenidos el 22 de enero durante el inicio de una investigación de la Gendarmería Nacional por sospechas de corrupción en el proyecto de implantación de la Televisión Digital Terrestre en el país. El contrato para la modernización del servicio televisivo está valorado en total en más de 30 millones de euros y fue encargado por el Ejecutivo a las empresas Wayang Teknical, Viprom o Global Farma. Tal y como adelantó este periódico, el pasado 7 de abril, estos ciudadanos españoles fueron trasladados a la prisión de Playanegra, conocida por sus violaciones de los derechos humanos.

