Un granadino, entre los detenidos por supuesto fraude en la TDT que investiga Guinea Ecuatorial

Incertidumbre entre las familias de dos andaluces, un granadino y un cordobés, detenidos en una cárcel de Guinea Ecuatorial en el marco de una investigación ... desarrollada por el Gobierno de Teodoro Obiang por presunto fraude, sobornos, evasión fiscal y negociaciones prohibidas. Además de estos dos ciudadanos españoles, hay otros diez trabajadores ecuatoguineanos arrestados. Todos son empleados de José Luis Romero Ruiz, un magnate granadino que mantiene varios negocios en el país africano y cuyas empresas asociadas, Wayang Teknical, Viprom o Global Farma, son las encargadas de implantar la Televisión Digital Terreste (TDT) en el país.

De acuerdo con la versión de los familiares, los andaluces fueron detenidos el 22 de enero durante el inicio de una investigación de la Gendarmería Nacional por sospechas de corrupción en el proyecto. Los prisioneros, que han podido mantener cierto contacto con el exterior, fueron trasladados el 7 de abril a la cárcel pública de Malabo, donde permanecerán mientras se desarrollan las diligencias. Desde entonces, sus allegados temen por ellos.

Desde el aeropuerto rumbo a Guinea Ecuatorial, la pareja del granadino detenido atiende a IDEAL por teléfono. «Creemos firmemente en su inocencia. No hay pruebas contra ellos y no hay imputaciones a nivel formal. No entendemos que siga retenido. Es solo un trabajador de la empresa, el responsable técnico. Ante la ausencia del empresario, le cogieron a él y al otro trabajador por banda», relata. La pareja del detenido se traslada hasta el país africano para tener información de primera mano sobre cómo se encuentra el afectado. «Les detuvieron el 22 de enero y estuvieron en las dependencias de la gendarmería hasta la semana pasada. Hablábamos a través de amigos que iban a verle, pero cada vez es más difícil tener noticias. Las condiciones en la gendarmería no son las mismas que las que hay en prisión. Todo es más complicado. Las cárceles allí dejan mucho que desear», añade. El granadino detenido lleva diez años en Guinea, pero solo hace dos que se implicó en la implantación de la TDT, un plan que se desarrolla desde 2017.

La familia manifiesta que cuentan con un abogado en la zona, pero «los procesos judiciales son particulares en el país». «Es un caso de mucha envergadura y representa mucho interés para el vicepresidente –'Teodorín', hijo del jefe de Estado–», comenta la pareja del granadino arrestado.

Por su parte, el padre del afectado lamenta que hace tres meses que su hijo está preso y «cada vez va a peor la situación». «La relación entre ambos países no es buena y la embajada española no ha conseguido nada», destaca. «Tengo miedo por mi hijo. Aún no han firmado la declaración ante el juez, tampoco se les ha acusado formalmente de algo y está entre rejas en la cárcel de Playa Negra, sin pasaporte ni comunicación», cuenta. «Es un trabajador más», insiste.

Este medio se ha puesto en contacto con la Embajada de España en Guinea Ecuatorial para conocer la situación de los españoles sin haber obtenido respuesta. De acuerdo con el régimen ecuatoguineano, el empresario granadino José Luis Romero, propietario de Global Multi Solutions, está supuestamente en búsqueda y captura, un extremo que niega el propio interpelado. El contrato para la modernización del servicio televisivo está valorado en total en más de 30 millones de euros.