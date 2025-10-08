Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El recibo de la basura 'se independiza' en Granada

El equipo de gobierno confirma que la tasa ya no vendrá incluida en el recibo del agua y llegará a los titulares en 2026 en un boleto «entre junio y septiembre»

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:15

El recibo de la basura llegará en 2026 de forma independiente al del agua. Así lo ha confirmado este miércoles el primer teniente de alcalde ... y portavoz del gobierno municipal, Jorge Saavedra, quien ha anunciado la decisión una día antes de que los cambios a los que obliga la nueva legislación de tratamiento de residuos se voten en el Ayuntamiento de Granada.

