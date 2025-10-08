Las claves para solicitar las nuevas bonificaciones para el recibo de la basura de Granada

El rechazo a la nueva tasa de tratamiento de residuos del equipo de gobierno ha sido la motivación esgrimida por el portavoz municipal, Jorge Saavedra, ... para explicar por qué Granada se ha acogido a todas las bonificaciones que la nueva ley pone a disposición de las ciudades. La consecuencia de la decisión será que los ciudadanos podrán solicitar que se aminore la factura, siempre y cuando se cumplan las condiciones.

Tres son las vías para reducir el boleto. La primera, ser un negocio de alimentación que pueda demostrar la reducción de la generación de basuras. En este caso, podrán tener un descuento de hasta el 90% del coste del servicio.

La segunda, ser una familia de renta baja cuyos ingresos no superen el 1,5 del IPREM. El valor de referencia del IPREM en estos momentos es de 600 euros mensuales, 7.200 euros en 12 pagas y 8.400 euros en 14 pagas. Por lo que podrán acogerse a esta medida, que reducirá la factura en un 80%, los núcleos familiares que no superen los 900 euros mensuales de ingreso, los 10.800 euros en 12 pagas y los 12.600 euros en 14 pagas.

La tercera bonificación, que puede llegar al 90% del importe, será para las familias que puedan demostrar que se encuentran en riesgo de exclusión.

Las bonificaciones no se aplicarán de manera automática en el recibo, sino que deberán ser solicitadas por los ciudadanos. Para hacerlo, tendrán dos meses de plazo que comenzarán tras la publiación de la nueva tasa. Según ha especificado el portavoz municipal, el periodo para pedirlo arrancará en enero y concluirá en febrero de 2026.