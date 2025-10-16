Realiza un grafiti en el aljibe del Zenete y lo localizan en horas: se expone a una sanción de 3.000 euros La investigación de la Policía Local de Granada consigue descubrir al autor de la pintada de varios metros en una construcción mudéjar del siglo XVI

Pepe Moreno Granada Jueves, 16 de octubre 2025, 16:33 | Actualizado 17:20h. Comenta Compartir

No fue muy avispado en su forma de proceder. Cogió un espray y realizó un grafiti en uno de los laterales del aljibe del Zenete, una construcción mudéjar del siglo XVI ubicada en el Albaicín. Una zona especialmente protegida con cámaras de grabación por ser objetivo del vandalismo desde tiempos inmemoriables.

Actuó por la noche, pero a cara descubierta. Algo que ha hecho que la Policía Local de Granada lo localice a las pocas horas de que plasmara el nombre de 'Paula' en un Bien de Interés Cultural que había sido objeto de una actuación reciente de mejora. La rápida intervención policial ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana y al refuerzo de los dispositivos de control y vigilancia en zonas patrimoniales de especial protección.

Todavía no lo han pillado, pero saben perfectamente quién es, por lo que ya no se va a librar de una multa de, por los menos, 3.000 euros. Aunque la Junta de Andalucía, competente en la gestión de los Bienes de Interés Cultural, puede imponer sanciones de hasta 250.000 euros en función de la gravedad de los daños.

La actuación la ha dado a conocer la concejal de Seguridad, Ana Agudo, quien ha destacado que la rapidez con la que se ha actuado «en este caso no es casualidad, sino el resultado de una estrategia coordinada entre las áreas de Seguridad, Mantenimiento y Limpieza. La combinación de vigilancia, respuesta inmediata y sensibilización ciudadana es la clave para preservar nuestro patrimonio y mejorar la convivencia».

Asimismo, la concejal ha recalcado con firmeza que «el que la hace, la paga», destacando que el Ayuntamiento «va a aplicar toda la contundencia necesaria para proteger el patrimonio común de Granada».

Además, el Ayuntamiento, desde el Área de Limpieza, ha iniciado el protocolo para la limpieza, teniendo en cuenta que se trata de un Bien de Interés Cultural que había sido objeto de una actuación reciente de mejora.

El Ayuntamiento reitera que la protección del patrimonio histórico y artístico es un eje prioritario de la acción municipal y que continuará aplicando medidas tanto preventivas como sancionadoras frente al vandalismo. «Granada está demostrando que es posible actuar con firmeza y eficacia frente a quienes dañan lo que nos pertenece a todos», ha concluido la concejal. Y es que durante los últimos meses han sido varias las actuaciones para perseguir a personas que han realizado actos vandálicos en zonas como el Arco de las Pesas y la Muralla Alberzana.